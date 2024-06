Una alumna de Canals, la millor nota de l'EBAU valenciana

La millor nota de la Comunitat Valenciana en la fase obligatòria de les proves d'accés a la universitat (sobre 10 punts) ha sigut per a una alumna de l'IES Francesc Gil de Canals que va fer la prova a la Universitat Politècnica de València i ha obtingut un 9,87.

La Conselleria d'Educació va informar este divendres que el 98,32 % d'estudiants presentats a la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana ha aprovat. El curs passat el percentatge d'aprovats en la fase ordinària de les PAU va ser d'un 98,24 %. Així que es tracta de la selectivitat amb més aprovats de tota la història, molt per damunt de la de 2020, amb moltes facilitats per als estudiants per la pandèmia.

La nota mitjana de l'alumnat de la Comunitat se situa en un 6,74 sobre 10 (fase obligatòria) davant del 6,78 del curs passat. La nota mitjana ha sigut similar en dones (6,75) i en hòmens (6,73). Una de les claus d'esta elevadíssima taxa d'aprovats és precisament, la pandèmia, les facilitats de la qual es van mantindre quatre anys seguits per als estudiants. Una d'estes era que els jóvens podien triar preguntes dels dos models d'examen. No obstant això, la nova EBAU torna a la modalitat única i elimina totes estes ajudes que es van cronificar molt més enllà d'ajudar els jóvens que van passar el confinament.

Notes per universitat

Per universitats, la millor nota de la fase obligatòria de les PAU en la Universitat Miguel Hernández d'Elx correspon a un alumne de l'IES Gabriel Miró amb un 9,82. En la Jaume I, la millor nota és per a una alumna de l'IES Miralcamp que ha obtingut un 9,81. En la Universitat d'Alacant, la nota més alta ha sigut d'una alumna de l'IES Miguel Hernández que ha aconseguit un 9,81, i finalment el millor resultat a la Universitat de València ha sigut per a un alumne de l'IES Miguel Ballesteros Viana d'Utiel amb un 9,80.

Resultats per centres

Després de conéixer-se les notes de les proves d'accés a la universitat, els centres corresponents a cada universitat que han obtingut la millor nota són els següents:

UMH: Seminari Diocesà d'Orihuela, amb una nota mitjana de 8,683.

UV: Centre Palma de Paterna, amb una mitjana de 7,813.

UPV: Esclavas de María de València, amb una mitjana de 7,756.

UJI: Torrenova, de Betxí, amb una mitjana de 7,645.

UA: Sagrada Familia, d'Elda, amb una mitjana de 7,644.

En tots estos centres han resultat aptes tots els estudiants que es presentaven a les proves.

Revisió i convocatòria extraordinària

Des d'este divendres tot l'alumnat pot consultar les notes en el web https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec

Els alumnes podran sol·licitar la revisió dels exàmens els dies 17, 18 i 19 de juny fins a les 14.00 hores. Per part seua, la comissió gestora realitzarà la resolució de les correccions el 21 de juny. El període per a sol·licitar veure els exàmens serà el 25 i 26 de juny a la província de València i Castelló i el 26 i 27 de juny a la província d'Alacant.

La convocatòria extraordinària de les PAU serà els dies 2, 3 i 4 de juliol i les notes s'entregaran el 9 de juliol a partir de les 17:00 h.

