Arriben les línies de platja de l'EMT de València

EMT València activa, a partir d'este dissabte, 15 de juny, l'operació estiu en la qual oferix més d'11,5 milions de places en els autobusos municipals i un total de 12 línies reforçades, algunes amb canvis d'itinerari, per a millorar la mobilitat pública de la ciutadania cap a les platges de la ciutat. Així, s'activen els reforços en les línies 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 i 99. Algunes d'estes, que habitualment no arriben fins a les platges, modifiquen el seu itinerari per a acostar-se al litoral de la ciutat.

De la universitat a la platja i la Marina

És el cas de la línia 18, que en comptes de finalitzar el recorregut en les universitats, prolonga la seua ruta fins al passeig marítim. Per part seua, la 24 entra des de dissabte que ve a la platja del Saler. La 92, al seu pas pel marítim, s'acosta a tot el litoral durant el recorregut, mentres que la línia 95 ja no finalitzarà l'itinerari a la Marina, sinó que arribarà fins a la platja del Cabanyal. D'altra banda, la línia 98 entrarà diàriament a les platges. En total, EMT València oferix 11.520.300 places per a viatjar fins a les platges de la ciutat.

Amb l'operació estiu, les platges del nord de la ciutat, com el Cabanyal i la Malva-rosa, seran accessibles amb les línies 18, 19, 32, 92, 93, 95, 98 i 99. A més, amb la línia 31, que des de Nadal enllaça directament l'Estació Sorolla amb el litoral, també es pot circular fins a les platges de la Malva-rosa i la Patacona. La línia 23 arriba fins a la platja de Pinedo igual que les línies 24 i 25. Estes dos últimes línies també circulen fins a les platges del Saler i el Perellonet, respectivament.

Els reforços i els canvis d'itinerari en les línies d'EMT cap a les platges es prolongaran fins a l'1 de setembre.

