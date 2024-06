La catedral anuncia l'eliminació dels grafitis que embruten l'icònic Micalet

La detenció de dos persones per vandalitzar el Micalet va cridar l'atenció sobre l'estat de conservació del qual probablement és el monument més emblemàtic de València. Els presumptes autors, un home de 33 anys i una dona de 30 anys, van deixar les seues firmes gargotejades en la paret de la pujada al campanar, en la porta metàl·lica de la sala de campanes, en el vèrtex geodèsic de l'Institut Geogràfic Nacional i en la tanca de la terrassa. En total, cinc grafitis. No obstant això, les fotos realitzades per Levante-EMV van destapar desenes d'esborralls antics que semblen serigrafiats en el vèrtex i el seu suport. Firmes sobre més firmes desgastades però resistents al transcórrer dels anys.

Hi ha un problema greu de vandalisme a la catedral de València? La veritat és que no n'hi ha, o almenys no a eixe nivell. En l'Arquebisbat expliquen que els grafitis suposadament realitzats per estes dos persones són un fet excepcional en el dia a dia de la Seu, a on el comportament dels i les visitants es caracteritza pel civisme. La gent respecta el valor històric i el simbolisme de la catedral en general i del Micalet en particular, i este tipus de gargots es consideren “successos molt estranys”.

No obstant això, la visita a la torre fa molts anys que està oberta i l'aparent abandó del senyal geodèsic, que gaudix d'una protecció especial, respon a un efecte acumulatiu d'esborralls i vandalisme. Encara que el civisme és la norma, sempre hi ha hagut i sempre hi haurà qui se n'isca del patró omplint de tinta la pedra o el metall. És ara quan l'Arquebisbat anuncia mesures. En concret, el Capítol de la Catedral –el seu òrgan de govern– està valorant la fórmula més adequada per a eliminar totes les pintades amb el menor impacte possible. El Micalet està catalogat com a BIC, de manera que tota actuació ha de ser escrupolosa amb el patrimoni. Serà un restaurador qui diga quin producte i quina tècnica ha d'emprar-se en el monument.

D'altra banda, la catedral de València ja disposa de control i vigilància distribuïda entre el personal d'atenció al visitant i el personal de seguretat, contractat a una empresa privada. La icònica torre campanar construïda entre els segles XIV i XVI –a la qual s'accedix previ pagament de 2,5 euros– disposa a més de càmeres de seguretat en diferents trams de l'escala i la terrassa. Estan per a dos coses: d'una banda, controlen el trànsit en l'escala, ja que, a diferència d'altres campanars d'Espanya, l'accés al mirador del Micalet és de sentit únic, només es pot pujar o baixar, mai les dos coses alhora. La segona funció consistix a cridar l'atenció per megafonia a aquells que es comporten de manera inadequada.

Els que actuen com els dos detinguts de dimecres. Els seus gargots en taronja nuclear no van passar desapercebuts per a José Verdeguer, delegat de Patrimoni del Capítol, que va respondre cridant a la responsabilitat de tots: "La catedral de València s'esforça diàriament a preservar el seu patrimoni, de quasi 800 anys d'antiguitat, i demanem per a això la col·laboració i sensibilització de tota la societat per a evitar que actes vandàlics com estos es produïsquen, ja que danya un llegat històric que pertany a tota la ciutadania".

