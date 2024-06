Les tempestes donen pas a la calor una altra vegada a l'espera d'un segon front

A curt termini les tempestes s'han acabat, pugen les temperatures encara que sense molta calor durant els pròxims dies, però és possible que a mitjan setmana que ve arribe un altre nou episodi de fortes pluges. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana aparquen les precipitacions fins dimarts, després d'uns dies en què els aiguats i el graníssol han vingut a trencar el període de nou mesos sense caure una gota.

La caiguda dels termòmetres de principis de setmana sí que sembla una cosa circumstancial provocada per les arruixades. De fet, alguns municipis del nord de València i el litoral de Castelló com Castelló de la Plana, Montserrat, Sagunt o Torreblanca van viure dimarts el dia de juny més fred en setze anys, en concret des del 8 i 9 de juny de 2008, segons els registres arreplegats en els seus observatoris. Tot apunta, no obstant això, al fet que la tendència és a tindre un estiu novament molt càlid i sec, com recorden des d'Aemet.

Ahir mateix, Ontinyent va marcar la temperatura màxima de la Comunitat Valenciana, amb 30 graus, un registre a què quasi van arribar també Xàtiva, València, amb 29,6 graus, i Pego, amb 29,5.

La veritat és que dimarts es van registrar valors que feia mesos que no es veien en tota la zona mediterrània. Xàbia, per exemple, va registrar 58,2 l/m², quasi tant com l'acumulat entre octubre i maig, i 40 l/m² a la Vall de Cofrents-Aiora. Les conseqüències de les pluges torrencials van quedar ahir patents en punts com la cala Barraca o del Portitxol de Xàbia. El carrer que baixa a la platja es va convertir dimecres en un autèntic riu que baixava amb tal força que fins i tot va derrocar un bol·lard de pedra. El torrent va obrir profunds regalls en la grava, provocant severs danys i obrint en canal la platja.

Enfonsaments en edificis

Les pluges també van provocar enfonsaments en dos vivendes situades a Ontinyent i Catarroja, segons el Consorci Provincial de Bombers de València. La teulada de la primera va patir seriosos desperfectes, per la qual cosa va caldre apuntalar-la sense que els ocupants puguen tornar fins a l'autorització dels tècnics municipals. A Catarroja també va col·lapsar el sostre d'un immoble de dos altures a on el sostre havia col·lapsat. Una persona va patir algun dany, però no va quedar atrapada ni va haver de ser rescatada. En este domicili no va ser necessari apuntalar, però sí que va haver de quedar desallotjat a l'espera de valoracions tècniques.

