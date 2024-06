Una visita guiada per a conéixer el campanar de Moixent

L'Associació de Campaners de Moixent organitzarà, per tercer any consecutiu, visites guiades a la torre campanar de l'església de Sant Pere Apòstol, "per a aquelles persones que durant la setmana de festes patronals no hagen tingut l'oportunitat de fer la visita o per a aquelles que ara volen repetir", exposen.

"En les dos edicions anteriors han fet la visita les reines de Moixent i València i les seues dames amb el president de la Comissió de Festes Patronals, ja que durant la setmana de festes són molts els actes als quals han d'assistir", prosseguixen.

Així, la visita a la sala de les campanes enguany tindrà lloc el divendres dia 28 de 18 a 19 hores. "La visita esta animada amb comentaris i observacions amb l'explicació de campaners sobre cada una de les huit campanes, i la Matraca, tocs i les peces que hi ha en la base del campanar", apunten des de l'entitat.

Al seu torn, també recorden que entre les activitats que desenvolupen, a més de la recuperació i interpretació de tocs de campanes al llarg de l'any, "està la tasca d'investigació (enguany més concretament sobre el 1r Centenari de l'Inici de la Reconstrucció de la Torre Campanar i els 50 anys de la mecanització de les campanes), les visites al campanar que des de 2008 es fan en la setmana de festes patronals, i des de fa tres anys també en la vespra de Sant Pere, i la divulgació de les activitats i els treballs".

