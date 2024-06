Este és el calendari del València per a LaLiga 24/25

El València CF, com la resta d'equips de Primera, ja coneixen el calendari de LaLiga 24/25. Com ha estat ocorrent des de fa cinc temporades, serà asimètric. Això implica que no hi ha dos jornades iguals.

El sorteig ha oferit un plat fort en l'inici de lliga per a l'equip de Rubén Baraja, que s'enfrontarà al FC Barcelona a Mestalla el cap de setmana del 16 al 18 d'agost.

L'última jornada de lliga, que es disputarà el diumenge 25 de maig, suposarà la visita del València al Benito Villamarín per a enfrontar-se al Real Betis, com fa dos temporades.

Els partits més destacats

El València no tornarà a jugar a Mestalla en la quarta jornada, ja que en la segona visitarà el Celta, i en la tercera farà el mateix contra l'Athletic Club. Este segon partit com a local l'enfrontarà al Vila-real de Marcelino en un duel autonòmic.

El sempre esperat duel contra el Real Madrid a Mestalla serà el cap de setmana del 3 de novembre, en la jornada 12. La visita del València a Montjuïc per a enfrontar-se al FC Barcelona serà en la jornada 21, l'últim cap de setmana de gener.

La visita a Vila-real tindrà lloc el 26 de febrer, en la jornada 24. Una setmana després, l'Atlético de Madrid visitarà Mestalla.

La jornada de lliga del 16 de març, en plena setmana fallera, el València viatjarà Girona, mentres que la visita al Santiago Bernabéu arribarà el 6 d'abril, corresponent a la jornada 30.

L'últim partit a Mestalla de LaLiga 24/25 serà en la jornada 37, contra l'Athletic Club.

Descans FIFA i de Nadal

LaLiga EA Sports tindrà quatre jornades intersetmanals i LaLiga Hypermotion, dos, mentres que en Nadal es pararà després de la disputa de l'últim partit el diumenge 22 de desembre fins al cap de setmana del 12 de gener. La pròxima temporada tindrà cinc aturades programades per la FIFA, programant la primera després de la disputa de tres jornades de lliga:

De dilluns 2 a dimarts 10 de setembre.

De dilluns 7 a dimarts 15 d'octubre.

De dilluns 11 a dimarts 19 de novembre.

De dilluns 17 a dimarts 25 de març de 2025.

De dilluns 2 a dimarts 10 de juny de 2025.

