Compromís avisa que perilla el suport al Govern si només hi ha finançament per a Catalunya

Compromís ha advertit al PSOE que perilla l'acord de Govern si pacta un finançament singular per a Catalunya i no resol l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana i de la resta de territoris que estan en esta mateixa situació.

"La postura de Compromís és claríssima, no donarem suport a cap reforma del finançament si no se soluciona l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana i de la resta de comunitats infrafinançades", ha avisat la portaveu de Compromís, Àgueda Micó, en una roda de premsa en el Congrés.

Fonts de la formació, que compta amb dos diputats adscrits a Sumar, han assegurat que no passaran per ací perquè el PSOE aconseguisca que Salvador Illa siga investit president de la Generalitat, i estan disposats a trencar l'acord de Govern si dona suport a eixe finançament singular per a Catalunya i no per al conjunt dels territoris.

El problema "no és Catalunya"

Micó ha subratllat que la postura de Compromís "no és una confrontació amb Catalunya, i que el que han de fer els socialistes és tindre "una mirada àmplia per a resoldre els problemes", recordant, en este sentit, que el partit valencià ha estat treballant des de 2011 per una reforma del sistema de finançament.

"Les fórmules màgiques del partit socialista no ens interessen", ha dit en recalcar que la Comunitat Valenciana fa molt de temps que patix este problema d'infrafinançament, que no han volgut resoldre ni el PP ni el PSOE. Per a la formació valencianista, el tema del finançament és la pedra angular de la seua batalla política i no cediran, tampoc amb Sumar, si finalment opta per donar suport a la proposta de la part socialista de l'executiu de dotar d'este finançament singular només als catalans.

