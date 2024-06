La ITV valenciana rebrà els reforços per a alleujar el col·lapse la setmana que ve

La ITV a la Comunitat Valenciana ha viscut en els últims mesos una situació de col·lapse que ha impedit a molts usuaris no sols poder passar la inspecció en una de les estacions de l'autonomia, sinó, directament, no poder trobar una data disponible a través del web de la societat pública encarregada del servici, la de Sitval. Un problema derivat de la falta de personal per a poder atendre tota la demanda, davant del qual la Conselleria d'Indústria que dirigix Nuria Montes va decidir adoptar este maig passat una sèrie de mesures, entre les quals està la de reforçar amb 250 treballadors temporals este servici. Una petició reclamada amb urgència per a començar a pal·liar la complicada situació, que s'ha de convertir en realitat la setmana que ve.

Així ho van explicar ahir a este diari fonts d'Indústria, que van destacar que està previst que estos reforços arriben ja als diferents centres de la Comunitat a partir del dilluns. En este sentit, una vegada estiguen incorporats, els seus contractes tindran vigència fins al 31 de desembre de 2025 -encara que amb opció de prorrogar-se- i passaran a cobrar 30.000 euros bruts anuals.

Allau de sol·licituds

En este context, segons va poder saber ahir este diari per fonts coneixedores de la situació, esta borsa temporal d'ocupació -el termini de sol·licitud de la qual va començar el 5 de juny i es va tancar dissabte passat- ha tingut una allau de sol·licituds en els deu dies en què este procés ha estat obert, amb més de 600 aspirants. D'estos eixiran els reforços necessaris en la inspecció, que hauran d'haver complit una sèrie de condicions establides per l'Administració, entre estes, comptar amb la titulació del nivell acadèmic mínim exigit per al lloc o ser major d'edat.

Un cotxe passa la ITV a Castelló, este maig. / Toni Losas

De moment, el que és clar és que el suport d'estos treballadors serà clau en un servici que, a causa de les diferents baixes laborals i prejubilacions sense cobrir que s'han estat donant des que es produïra el retorn de la inspecció a mans públiques a inicis de 2023, compta hui dia amb almenys 200 vacants d'inspector. A més, a este factor se suma l'arribada d'un estiu en el qual es registra el major pic d'activitat d'este servici i, en paral·lel, en el qual es produïx també el període vacacional de la plantilla, absències que els nous treballadors han de suplir.

Situació complicada

De fet, l'odissea que s'ha viscut en la inspecció en els últims mesos ha fet que molts ciutadans opten per anar-se'n a altres autonomies limítrofes a la valenciana a passar la ITV i que molts altres hagen hagut de circular, fins i tot, sense este requisit en regla davant la impossibilitat de trobar un lloc disponible. Per a això, Indústria ha posat ja en marxa línies d'atenció sense cita prèvia. No obstant això, com expliquen a este diari fonts sindicals, la falta encara d'eixe personal extra està provocant que també hi haja "col·lapse" en estes.

