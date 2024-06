Putin visita Corea del Nord per primera vegada en 24 anys

La fotografia sintetitzarà el que Occident entén com el mal en estat pur: Vladímir Putin i Kim Jong-un, vilans sense atenuants, conspirant des de Pionyang contra el món lliure. L'aliança rus-nord-coreana es remunta a l'antiga Unió Soviètica i l'avi de l'actual Kim, va passar per turbulències i ha recuperat tota la seua ufanor amb la guerra a Ucraïna i les sancions globals. No hi ha països més sancionats ni comerç bilateral més complementari hui en el món: Rússia necessita municions, Corea del Nord necessita tota la resta.

El Kremlin ha descrit els dos dies que passarà Putin a la capital nord-coreana com "una visita d'estat amistosa". En la gènesi està el viatge del passat any de Kim a Rússia que va segellar la sintonia. Putin li va regalar una limusina nacional, violant les sancions internacionals, i Kim va prometre que el seu país seria l'"invencible camarada d'armes" de Rússia. Putin li va agrair esta setmana en un article publicat en l'agència oficial de notícies nord-coreana el "suport ferm" en la guerra contra Ucraïna.

No havia tornat Putin a Pionyang des de 2000. Llavors no havia sigut expulsada Rússia del G-8, manava Kim Jong-il, pare de l'actual dictador, i faltaven encara sis anys per al primer assaig nuclear nord-coreà i dos dècades perquè perfeccionara els seus míssils de llarg abast. El primer efecte que busca Moscou és desmentir eixe aïllament que proclama Occident: a Putin el reben a Llatinoamèrica, Àfrica o Àsia i després de Corea del Nord volarà a Vietnam. Però Rússia ha subratllat que esta visita va més enllà de la protocol·lària fotografia i ha avançat una agenda febril. Putin aterrarà amb un nodrit seguici de ministres i assessors, especialment de l'àrea militar. L'acompanyaran, entre altres, el seu nou ministre de Defensa, Andrei Belousov, i Denis Manturov, cap de Defensa.

Posada en escena

També Pionyang, fora del circuit diplomàtic ortodox, s'esforça a donar-li importància. Les imatges satel·litàries han mostrat els preparatius a la plaça de Kim Il Sung, escenari de les cèlebres desfilades militars, i els soldats assajant el seu pas de l'oca.

Aquella visita de Kim a Rússia va millorar el comerç bilateral. Els servicis d'intel·ligència sud-coreans, que escruten el tràfec de contenidors entre els 200 quilòmetres que separen el port nord-coreà de Najin i el rus de Dunay, han calculat que des de Pionyang haurien partit ja 4,8 milions de municions. Per a col·locar la xifra en context: la Unió Europea només va enviar a Ucraïna l'any passat la mitat del milió de municions aparaulades. El ministre de Defensa sud-coreà, Shin Won-sik, va revelar mesos arrere que les fàbriques del nord que servixen a Rússia funcionen "a tota marxa" en contrast amb les aturades i la producció afaitada de la resta pels talls elèctrics i la falta de subministraments. No serà decisiva l'ajuda nord-coreana en el desenllaç de la guerra, però tampoc irrellevant.

Moscou, a canvi, compartix la seua tecnologia militar i, especialment, la relacionada amb els míssils de llarga distància. No sembla casual que Corea del Nord aconseguira mesos arrere col·locar en òrbita el seu primer satèl·lit espia després de sonats fracassos. Pionyang i Moscou neguen amb vehemència eixos intercanvis militars mentres els Estats Units alerta de la "creixent i perillosa relació" entre els dos.

També ha enviat Rússia tones de menjar amb les quals Pionyang ha pogut estabilitzar els preus. Corea del Nord i Rússia firmaran este dimecres una nova aliança estratègica que actualitzarà i ampliarà els acords firmats entre 1961 i 2001. El Kremlin ha insistit que no va dirigida contra cap país en concret i que només pretén assegurar l'estabilitat a Àsia.

