Quart de Poblet reivindica el seu Orgull

Va ser un dels primers municipis d'Espanya a tindre un pla municipal de diversitat sexual, familiar i de gènere. També va ser dels primers a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull. És per això que l'Ajuntament de Quart de Poblet manté un any més la seua campanya de suport al col·lectiu LGTBIQ+, una iniciativa amb el lema “Quart de Poblet, orgullosa”, que inclou diverses accions per a visibilitzar i mostrar el compromís de la localitat en la defensa dels drets del col·lectiu.

La primera de les accions es va dirigir a la població juvenil. Per a això, l'artista valenciana Barbiturikills, coneguda per les seues creacions en favor de la igualtat i el respecte a la diversitat, va fer un grafiti a l'IES Riu Túria en col·laboració amb l'alumnat. L'alcaldessa, Cristina Mora, va visitar el centre educatiu per a veure el la obra i va escoltar les poesies i narracions preparades per l'alumnat amb motiu d'este dia.

Lectura d'un manifest

El dia gran, el divendres 28 de juny, a les 11.00 hores, es llegirà un manifest contra l'LGTBI-fòbia des de la porta de l'ajuntament, a on també hi haurà un estand informatiu en el qual es repartirà marxandatge de 10.00 a 12.00. L'alumnat de l'IES La Senda se suma a este dia amb una exposició de dibuixos de grandària A3 dedicada a este dia. D'altra banda, els i les estudiants de l'IES Riu Túria han redactat una poesia que també s'unirà a l'exposició.

Eixe mateix dia hi ha programat un contacontes dirigit als xiquets i les xiquetes de l'escola d'estiu esportiva i del campament urbà.

Bandera en els edificis municipals

D'altra banda, la bandera LGTBI+ onejarà en tots els edificis municipals a partir del 24 de juny i des del 15 de juny el punt d'interés de la Biblioteca Municipal es destina a llibres, revistes i altres formats que reivindiquen els drets d'este col·lectiu.

