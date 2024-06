Iborra i Morales: qüestió d’estat

Amb Unai Elgezabal firmat, i Buba Sangare venut a l’AS Roma, el Llevant dona el tret d’eixida a un mercat de fitxatges en el qual la prioritat serà reinventar una plantilla que, més enllà de les seues altes i baixes, ha de ser candidata a l’ascens a Primera Divisió. L’elecció de Julián Calero i, sobretot, la seua posada en escena han alçat els ànims d’una afició que continuarà animant al llarg de la 24/25 malgrat la decepció que va suposar no entrar en promoció. Però, independentment dels moviments que es produïsquen en les oficines d’Orriols, en el llevantinisme és vox populi el desig de Vicente Iborra de tornar a enfundar-se l’elàstica granota un any després que LaLiga no li deixara repetir estada pels seus límits salarials. No obstant això, José Luis Morales, entre les discrepàncies dels que consideren la seua eixida al Vila-real com una traïció, després de prometre continuar en el Llevant en cas de descens, ha traslladat al club llevantinista la seua voluntat de tornar a Orriols. Tots dos volen retornar el club a l’elit del futbol espanyol.

Tant el migcampista com l’atacant es troben subjectes a l’article 41 del control econòmic de la competició, que assegura que si un jugador de 37 anys o més comença el torneig amb eixa edat, el seu valor correspondrà al que acorden el club i el jugador en termes salarials, sempre que no procedisca d’una de les cinc grans lligues europees. No obstant això, la clàusula no tindrà efecte si, en l’última destinació del futbolista, va participar en competició europea. Vicente Iborra, que va complir-ne 36 al gener, casa amb l’última condició malgrat haver-se’n anat a l’Olympiacos amb la condició d’esquivar els paràmetres de LaLiga. I encara que podria cobrar el mínim permés en Segona Divisió, en el fair-play computaria segons el valor que li assignaria el torneig, que dependrà, en gran part, del que va cobrar en Olympiacos. Un escenari amb el qual l’etern ‘10’ ja va mostrar el seu desacord quan li va succeir l’any passat.

En el cas de José Luis Morales, l’atacant, a poc menys de dos setmanes per a finalitzar contracte amb el Vila-real, arrancarà la temporada 24/25 amb els denominats 37 anys que permeten fugir dels valors que marca LaLiga, però a la conducta d’un club integrant de l’organisme en qüestió, no se li permetria percebre un salari mínim en Segona Divisió, igual que el seu valor seria marcat per la competició. A la Ceràmica, després de rebutjar un contracte de renovació del Llevant d’1,2 milions, va percebre 2,5 “quilos” al llarg de dos temporades. El club té més que assumit que ha de vendre futbolistes per a quadrar números

Elgezabal, firmat

Unai Elgezabal es va convertir en el primer fitxatge del Llevant UE per a la temporada 2024/2025. El defensa aterra a Orriols després d’acabar contracte amb el Burgos i firma fins a l’any 2025 amb opció a un any més.

