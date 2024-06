La mítica discoteca Coco Loco, en primera línia de la platja de Gandia, serà un hotel

La platja de Gandia comptarà, a partir de l’estiu del 2025, si els terminis previstos es complixen, amb un nou hotel. Tindrà una situació privilegiada, en primera línia de la platja, ja que el projecte preveu la reconversió de tot el complex comercial La Ducal, incloent-hi el restaurant i el que durant dècades va ser la mítica discoteca Coco Loco, coneguda en tot Espanya i que ara es troba en un altre local davall de l’hotel Gandia Palace. L’establiment, enclavat en ple residencial, començarà la seua transformació a partir de setembre i s’espera que puga estar llest per a la següent temporada estival.

Per a això, es requerirà una inversió de set milions d’euros, que permetran habilitar 40 habitacions dobles i quàdruples per a albergar fins a un centenar d’hostes. S’ha plantejat com un hotel-boutique, és a dir, on prima la qualitat en tots els seus servicis, a nivell d’un quatre estreles, i comptarà amb piscina per als clients allotjats, a més d’aparcament, una cafeteria amb vista a la mar i estades amb àmplies terrasses privades.

L’anunci s’ha fet este dimecres a la sala de premsa de l’ajuntament, amb una posada en escena pròpia de les grans ocasions, la qual cosa demostra la importància que el Govern local dona a la implantació d’esta mena de negocis. Ha sigut l’alcalde, José Manuel Prieto, qui l’ha realitzat, acompanyat dels responsables de Turisme, Urbanisme i Hisenda, a més de representants de l’empresa que ha elaborat el projecte, Moratal Palomino, i tècnics municipals.

El portaveu de la firma ha explicat que s’ha preparat un projecte en planta baixa, en el qual no es modifica la volumetria ni es construïxen pisos superiors, que era una cosa que preocupava els veïns i les veïnes de la Ducal, els quals, de fet, es van oposar frontalment a un altre projecte presentat fa uns anys, un hotel amb diverses altures. No requerix cap canvi urbanístic, la qual cosa n’agilitza la posada en marxa.

El nou hotel ve a ampliar el nombre de places amb les quals compta actualment la ciutat, entorn de 6.200, i s’emmarca en la política turística de la ciutat d’incrementar el nombre d’allotjaments.

Es tracta de la segona discoteca de la platja de Gandia que està previst que es convertisca en hotel. Curiosament, la primera també va albergar Coco Loco durant alguns anys, en una de les diferents ubicacions que ha tingut esta coneguda marca.

