El nou sistema informàtic de la ITV tardarà dos mesos a estar en funcionament

Dos mesos. Eixe és el termini que la Conselleria d’Indústria dona per a tindre en marxa el nou sistema informàtic de la ITV valenciana, una de les mesures anunciades per l’àrea que dirigix Nuria Montes per a alleujar el col·lapse que, durant els últims mesos, s’ha viscut en el servici. En concret, i a pesar que es va avançar que podria estar ja este juny, des de l’Administració recalquen que el període per a recórrer contra l’adjudicació del nou contracte va acabar dissabte passat i, amb eixe tràmit superat, ja es pot començar el procés d’implementació d’este sistema, un procés que s’allargarà durant eixos dos mesos. O, cosa que és el mateix, fins a un mes d’agost en el qual la inspecció estarà immersa en el seu pic d’activitat anual.

Esta nova plataforma digital arribarà per a substituir la que el Consell del Botànic va establir durant el procés de reversió del servici a principis de l’any passat i amb la qual es va crear un web de la cita prèvia —la de Sitval—, que en els últims mesos ha vist com el cartell de “sense torns disponibles” es convertia en una constant fora la que fora l’estació consultada. A més, també ha sigut víctima —segons ha confirmat la Conselleria en les últimes setmanes— de dos atacs cibernètics que han fet caure el sistema i que, segons afigen ara, “no s’han tornat a produir”.

Un cotxe passant la ITV a Vara de Quart / Miguel Ángel Montesinos

En este context, des d’Indústria destaquen que la seua “prioritat” està ara a posar en funcionament la plataforma de pagament, una altra de les accions anunciades per Montes. Esta, que permetrà pagar amb bizum, paypal o targeta de crèdit, suposarà que el cost de passar la ITV s’haurà d’abonar des del mateix moment en el qual l’usuari tria la data i l’hora en la qual acudirà a este servici. Tot, va explicar en el seu moment la consellera, perquè eixos “pirates que reserven cites i fan negoci ho tinguen més difícil”.

Sense data de posada en marxa

Darrere d’este moviment hi ha —aclarixen des d’Indústria— la possibilitat de poder “desembossar moltes cites”, un horitzó per al qual la setmana que ve també incorporaran 250 treballadors temporals a la plantilla del servici. Això sí, respecte a l’horitzó temporal de quan podrà estar en marxa esta nova forma de pagament, des de l’Administració afirmen que encara no hi ha una data concreta fixada, encara que serà “molt abans” que en cas del sistema informàtic.

