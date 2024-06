La Policia avorta una batalla campal juvenil amb bats, pals i ganivets a València

La Policia Nacional, amb suport de la local, va evitar, en la vesprada-nit d’este dimarts, una multitudinària baralla en la qual anaven a participar almenys mig centenar de joves entre els barris de Patraix i Malilla. Els agents els van intervindre pals, bats de beisbol i una multitud d’armes blanques. Part d’ells, en concret una dotzena, van acabar detinguts, perquè, després de ser identificats en els voltants del carrer Jesús, van acabar escampant-se i buscant altres adolescents a Malilla, als quals van arribar a agredir amb puntades i colps.

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV i les denúncies veïnals, agents de la Policia Nacional van identificar, poc abans de les 19.00 hores, 26 joves i adolescents, alguns d’ells menors d’edat, quan estaven concentrats al costat de la boca de metro de Jesús, al carrer Mora de Rubielos, enfront de la direcció provincial de trànsit. Després de col·locar-los contra la paret, van comprovar les seues identificacions i els van escorcollar, un registre en el qual van trobar-los armes blanques i bats de beisbol, així com algun pal de fusta, per la qual cosa es van alçar actes de denúncia. La majoria dels integrants d’este grup eren d’origen llatinoamericà.

Al mateix temps, altres unitats policials interceptaven, a l’altura del carrer Pianista Amparo Iturbi, una quinzena més de joves, que també van ser identificats i escorcollats. Estos, de procedència magrebina, es dirigien, pel que sembla, a una trobada amb els anteriors, després d’haver-se reptat en una renyina multitudinària a través d’una xarxa social.

L’estiu passat, la Policia Nacional ja va haver d’intervindre en diverses baralles similars, també a Patraix, i un any abans, el “camp de batalla” era el centre de la ciutat, en els voltants de la plaça de bous. Molts dels participants, com va succeir amb els d’este dimarts, residixen en municipis pròxims a València i se citen en estacions de metro del Cap i Casal per a eixos enfrontaments violents.

Després de la identificació del primer grup, part d’este es va dispersar pel barri de Malilla, obstinats a barallar-se amb algú. De fet, van arribar a agredir diversos menors, la qual cosa va provocar que els agents de la Policia Nacional acabaren detenint dotze d’ells per un delicte de desordes.

Suscríbete para seguir leyendo