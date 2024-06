Sindicats recorren contra el districte únic per ser “discriminatori”

Entitats i sindicats que formen part de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic han presentat un recurs contra el decret d’admissió d’alumnat, que qualifiquen de “discriminatori”, per a reclamar per eixa via la supressió de “tot el que fa referència al districte únic”, que, a parer seu, “incomplix el criteri prioritari de la llei estatal de puntuar i prioritzar per la proximitat en el centre”.

Així ho ha donat a conéixer este dimarts el president de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de la província de València (FAMPA-València) i portaveu de la Plataforma, Rubén Pacheco, en una roda de premsa, davant de la Conselleria d’Educació, en la qual ha indicat que espera que esta mesura servisca de “toc d’atenció necessari” a l’Administració pública perquè es faça una correcció, ja que suposa “una dificultat afegida al final d’este curs i a l’inici del següent”.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, per part seua, ha defés que el districte únic escolar “és totalment legal” i una mesura que el Partit Popular portava en el seu programa electoral “clarament”. “No hem enganyat a ningú. Els valencians ens van votar perquè posàrem el districte únic i la barbaritat seria no posar-lo”, ha subratllat.

No obstant això, les entitats que conformen la Plataforma —depenent de si compten amb servicis jurídics—, han presentat per separat un recurs contra la norma educativa, de manera que, segons calcula, com a “mínim” en seran un total de cinc.

En estos recursos s’apunta a possibles “discriminacions” que permet la Conselleria d’Educació amb el nou decret i l’orde d’admissió, que dota amb un punt la circumstància específica en la baremació de la sol·licitud de plaça.

Per a la Plataforma, s’“afavorixen” situacions que “no respecten el principi d’accés en condicions d’igualtat entre les famílies participants en l’admissió (article 3.1 principis generals Decret 48/2024)” i que “incorren en discriminacions, incomplint l’article 3.2, que dicta que en cap cas hi haurà discriminació de cap mena”.

Segregadora

Així, asseguren que la supressió de les zones escolars és una mesura que “beneficia la selecció discriminatòria d’estudiants i famílies per part de determinats centres educatius”, una línia “altament segregadora” que “ocasiona que l’alumnat es concentre en uns centres educatius en detriment d’uns altres”.

“Això no és bo per a la comunitat educativa en conjunt com tampoc per a l’educació pública, que acaba patint les retallades, estos canvis previstos no ajuden en res a l’elecció de centres de les famílies, ni milloren l’educació de filles i fills en conjunt”, han manifestat.

A més, la Plataforma per l’Ensenyament ha convocat noves concentracions de protesta. El 27 de juny es duran a terme a València (plaça de Manises), Castelló de la Plana (Casa dels Caragols) i Alacant (Casa de les Bruixes) per a “continuar donant suport a l’escola pública” i denunciar “les polítiques de retallades, el districte únic i l’arraconament del valencià de PP-Vox”.

