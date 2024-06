El veto a les vivendes turístiques a Ciutat Vella queda aprovat per unanimitat

La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València ha aprovat per unanimitat de tots els grups (PP, Compromís, PSPV i Vox) iniciar els tràmits per a prohibir les vivendes turístiques en el Pla especial de Ciutat Vella. La proposta establix que estaran prohibides les vivendes turístiques en qualsevol edifici que tinga una vivenda residencial. “Volem que Ciutat Vella siga un barri residencial i per això no és compatible un apartament turístic en els edificis on viuen els nostres veïns”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, al final de la comissió.

La proposta establix que s’elimina l’ús terciari de vivenda turística en l’àmbit de predominança residencial de Ciutat Vella, que inclou Velluters, el Pilar, el Mercat, el Carme, la Seu i una part de la Xerea. En estos districtes és on s’ha comprovat una major saturació de vivenda turística. Excepcionalment es podran implantar vivendes turístiques en edificis d’ús exclusiu a Sant Francesc i l’entorn de la plaça del Patriarca, la coneguda com a “milla d’or” del comerç valenciana, per tractar-se de carrers ja molt terciaritzats.

Quan s’aprove la proposta d’ordenació, aquelles vivendes turístiques que en eixe moment disposen de la corresponent llicència o autorització podran seguir en funcionament, però no s’implantaran més vivendes turístiques ni tampoc se n’obriran de noves en edificis residencials.

Després de l’aprovació del dictamen favorable a la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla especial de protecció de Ciutat Vella relativa a la regulació de l’ús de vivenda turística, se sol·licitarà informe preceptiu de la Conselleria de Cultura i Esport.

L’acord planteja que “no és compatible i no s’obriran apartaments turístics en els edificis on viuen els nostres veïns”. Es posa així fi a la possibilitat prevista inicialment que els particulars pogueren destinar la seua vivenda durant 60 dies a l’any a lloguer vacacional, en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia que donava la raó a les associacions d’apartaments turístics, que consideren injustificat posar un límit temporal a este ús. L’Ajuntament, amb la modificació actual, tanca la porta a este ús.

Conservar el centre històric

“A Ciutat Vella, ha continuat Juan Giner, hi ha més de 19.000 vivendes amb una població de quasi 28.000 habitants. La proposta que hem aprovat va dirigida a garantir la qualitat de vida dels veïns de tot el barri, contribuïx a la conservació dels valors patrimonials del centre històric i protegix el comerç tradicional”.

