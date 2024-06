Cinema Jove aposta per l’òpera prima del valencià Guillermo Polo en la seua posada de llarg

La 39a edició de Cinema Jove obri hui, i fins al 29 de juny, les seues portes per a acostar la cultura cinematogràfica a tots els públics a través de diferents sessions i activitats. Este festival, organitzat per la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, arranca esta vesprada amb una gala inaugural al Teatre Principal de València, la qual estarà conduïda per l’actriu i cantant Elisa Hipólito i l’actor, dramaturg i raper Roberto Hoyo. No obstant això, durant el matí de hui, els assistents ja podran gaudir de l’estrena del llargmetratge Lo carga el diablo, òpera prima de Guillermo Polo. Anteriorment, també es projectarà el curt Xiao Wei, de Jiajie Yu Yan, que parla sobre la comunitat xinesa a Espanya i que, a més, va estar nominat en 2020 als Premis Goya en la categoria de millor curtmetratge de ficció, convertint-se en la primera obra de ficció en mandarí que competia en este festival.

Les activitats continuaran durant els pròxims dies amb la projecció de diverses ficcions classificades en cinc seccions oficials o a competició, que compten amb el seu respectiu jurat.

Durant la jornada de divendres, el director i guionista mexicà Alonso Ruizpalacios, Premi Lluna de València en esta edició, conversarà amb el públic per a parlar de la seua obra i futurs projectes. Les projeccions seguiran durant la jornada de dissabte. Concretament, des de les 11 h i fins a les 22.30 h, els presents podran gaudir de Valenciana o 78 days.

El 22 de juny, l’actor Juli Mira, que va morir fa poc, serà homenatjat pel sector audiovisual a la Filmoteca de València.

Trobada amb Amaia

Un altre dels plats forts d’esta edició és la presència de l’exconcursant d’Operación Triunfo i actriu Amaia Romero, que rebrà el dissabte 29 de juny el premi “Un futur de cine” pel seu paper en la sèrie La Mesías, de Javier Calvo i Javier Ambrossi. La cantant, a més, tindrà una trobada amb el públic al Teatre Rialto, on ja ha esgotat totes les entrades.

Eixe mateix dia, l’organització tancarà les portes d’esta 39a edició amb la projecció de Sand Land o la festa de fi de curs.

