Espanya necessita entre 600.000 i un milió de vivendes noves per a donar resposta al mercat

El problema de la vivenda, que amenaça de ser més acusat cada dia si no s’hi actua ja, requerix mesures urgents que impliquen habilitar entre 600.000 i un milió de nous pisos per a donar resposta a les necessitats del mercat en els pròxims quatre anys, segons les diferents estimacions que s’han fet fins ara. A més, per a garantir l’accés a eixos immobles s’hauria de sextuplicar el parc públic de vivenda, la qual cosa suposaria arribar fins al 9 % del total de vivendes que hi ha a Espanya; ara és de l’1,5 % (o del 2 % segons altres xifres). També per dignificar els immobles de protecció oficial ja existents.

Eixe objectiu es complementarà amb la millora dels sistemes de finançament per a la compra de vivenda, “la qual cosa esponjarà el parc de lloguer”, ha explicat la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha anunciat que el Govern té previst mobilitzar per a això 4.000 milions d’euros en préstecs a través de l’ICO.

Rodríguez, que este dijous ha participat en un debat del Cercle d’Economia, després que l’entitat presentara esta setmana la seua proposta per a la creació d’un nou sistema de lloguers concertats, ha defés l’índex de referència creat per la llei de vivenda de 2023 “com un mecanisme necessari mentres existixen zones tensionades, encara que no és l’únic”. Malgrat que el Cercle considera la mesura “contraproduent i poc eficaç”, la ministra ha defés que “el que interessa a tots és que una zona tensionada deixe de ser-ho al més prompte possible”, ha subratllat, després de recordar que la vivenda a Espanya fa cinc anys que s’està encarint per damunt de l’IPC, “la qual cosa és ja, sens dubte, una emergència”.

Allotjaments de curta duració

Rodríguez ha mostrat la seua preocupació per fenòmens creixents com el lloguer d’habitacions, “un aspecte que s’ha quedat sense regular en la llei d’arrendaments urbans”, i que en estos moments es troba en frau de llei. També pels allotjaments turístics i la seua col·lisió amb l’àmbit residencial, “un altre sector en el qual també es cola alguna il·legalitat”. “Els sectors econòmics també reclamen vivenda accessible per als seus treballadors, per a investigadors, per a estudiants...”, ha admés.

La ministra ha anunciat així mateix que el seu departament es posarà a treballar durant el segon semestre d’este 2024 en el nou pla de vivenda i s’ha declarat “en crida i cerca de fons per a la rehabilitació” d’edificis residencials, “encara que ja s’han fet 650.000 adaptacions d’acord amb els requisits d’adaptació climàtica que reclama Brussel·les”.

La titular de Vivenda ha reconegut finalment la seua “ingenuïtat en presentar per a la seua aprovació al Ple del Congrés dels Diputats la llei del sòl, que en principi comptava amb un gran consens”. El Govern va optar per retirar-la en l’últim moment, en vista que no anava a tirar avant. “Vaig ser ingènua perquè no vaig tindre en compte el furor electoral que hi havia en eixe moment, però confie que es puga conformar una majoria en breu”, ha declarat.

