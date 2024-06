La Eurocup descongestiona el calendari de la 24-25

El València Basket ha hagut d’encaixar el colp de veure’s fora de l’Eurolliga després de dos temporades consecutives en la màxima competició europea, però com no hi ha mal que per bé no vinga, el fet de tornar a la Eurocup i a un calendari molt més reduït, ha d’ajudar a fer créixer un nou projecte en el qual al canvi en la banqueta, amb l’arribada de Pedro Martínez, cal sumar els nombrosos canvis en la plantilla, ja amb cinc baixes i un fitxatge anunciat, però amb múltiples operacions encara per tancar, incloent-hi diverses eixides.

Per a començar, el canvi de l’Eurolliga per la Eurocup suposa jugar 16 partits menys per a començar, ja que es passa dels 34 partits fixos de la fase regular de la màxima competició europea, als 18 que tindrà la de la Eurocup, amb un format inicial de dos grups de 10 equips, amb dos partits contra cada rival. Una reducció, això sí, que seria menor en cas que el València Basket anara passant eliminatòries, amb un màxim de 26 partits en la Eurocup en cas de jugar la final.

Els dos primers equips de cada grup passaran directament a quarts de final i els tercers i quarts s’enfrontaran als quints i sextos a partit únic i amb factor pista a favor en octaus. Els quarts de final serien també a partit únic, mentres que les semifinals i la final seria ja al millor de tres partits.

La competició començarà el 24 de setembre i acabarà l’11 o el 16 d’abril en funció si és necessari jugar o no un tercer partit en la final. En qualsevol cas, serà un calendari més reduït que el que va afrontar el València Basket les últimes temporades, amb els avantatges que això comporta per a la planificació del treball del cos tècnic, ja sense setmanes de doble partit europeu i amb més possibilitat d’entrenar després d’uns anys en què era quasi un impossible en determinades èpoques de l’any entre viatges i partits. Una cosa que va patir el València BC i encara més altres equips com el Baskonia, al qual la càrrega de partits per jugar l’Eurolliga li va passar factura en les competicions nacionals, quedant-se fora tant de la Copa del Rei com del play-off pel títol.

La Eurocup ja ha confirmat els 20 equips que jugaran la segona competició europea, amb tres espanyols entre ells, juntament amb el Dreamland Gran Canària i el Joventut de Badalona.

Suscríbete para seguir leyendo