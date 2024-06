L’Acadèmia Valenciana de la Llengua dedica un còmic al toc manual de campanes

A iniciativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i juntament amb els Campaners d’Albaida i el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, MitMac, amb el guió de Jordi Pla i la il·lustració de Helga Ambak, s’ha editat un còmic dedicat al toc manual de campanes, que és, des de 2022, patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.

“Esta edició va en la línia de la divulgació que des de Campaners d’Albaida i el MitMac estem treballant, ja que, per a recuperar el toc manual de campanes en aquells pobles on s’ha perdut, es necessita conéixer este patrimoni immaterial, i un còmic dirigit als més xicotets és una ferramenta molt adequada perquè els xiquets i xiquetes el descobrisquen i puga ser la llavor que els espente a fer-se campaners o campaneres.

Des de Campaners d’Albaida i el MitMac volem agrair a l’AVL esta iniciativa i interés, ja que este còmic es farà arribar a tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana i estarà disponible per a tot el públic.

Este dissabte dia 22, a les 10.30 h, al peu del campanar d’Albaida, se’n farà la presentació, en la qual participarà la presidenta de l’AVL, el president dels Campaners d’Albaida, la directora del MitMac i el guionista del còmic. A més, alguns personatges del còmic cobraran vida i seran presents amb una representació de titelles.

Des de les tres organitzacions convidem a tots a participar en este acte, a on també hi haurà sorpreses per a grans i xicotets”.

