“La llei afectarà la promoció i normalització del valencià”

“És evident que una llei com esta afectarà la normalització i la promoció del valencià”. És un dels avisos que llança l’informe elaborat per la Comissió Jurídica del Consell Valencià de Cultura que es debatrà dimarts que ve en el ple d’este organisme sobre la proposició de llei de PP i Vox que regula l’ensenyament del valencià, l’anomenada “llibertat educativa”. El text critica fins i tot la menció d’esta a la “llibertat”: “Existix una confusió sobre el que la present PL proposa en relació amb la llibertat dels pares”, ressenya.

El document al qual ha tingut accés este periòdic desgrana la norma i llança crítiques sobre les conseqüències que tindrà esta llei sobre l’evolució del valencià, del qual advertix que baixaran les hores lectives tant en les zones castellanoparlants com en aquelles de predomini lingüístic valencianoparlant. “El que realment es planteja en esta PL és una clara reducció de l’ensenyament del valencià en tot el territori de la nostra comunitat”, indica el document.

En este, el Consell Valencià de Cultura lamenta que es done un “tractament asimètric de les dos llengües cooficials”. Així, s’apunta al fet que a les comarques valencianoparlants, una vegada entre en vigor la llei, el temps lectiu en les dos llengües oficials no podrà tindre una diferència entre elles superior al 20 %, mentres que en les castellanoparlants , “el percentatge màxim de presència del valencià és del 10 al 12 %”, segons el nivell educatiu.

És per això que advertix que si es considera la “dificultat de normalitzar el valencià” a les comarques castellanoparlants en estes zones es “veuran minvades les seues possibilitats d’aprenentatge, i, en finalitzar l’etapa educativa, el seu nivell de coneixement del valencià serà molt inferior”. El problema que assenyala el document és que no només hi haurà una reducció de l’ensenyament del valencià, sinó que és “evident” que una llei com esta “afectarà la normalització i promoció” d’una llengua cooficial.

L’informe de la Comissió Jurídica del CVC també critica la “confusió” que la llei que s’aprovarà, excepte sorpresa, la setmana que ve a les Corts, “proposa en relació amb la llibertat dels pares”. Així, insistix que no “sembla creïble la llibertat respecte a l’elecció de la llengua”, ja que “els percentatges (de valencià) estan clarament delimitats”. “Cal preguntar-se on està la llibertat d’elecció en el cas dels valencianoparlants que requerisquen ensenyament en valencià”, agrega.

Crítica llei d’À Punt

Per part seua, el CVC també fa un informe sobre la llei que regula la radiotelevisió pública valenciana, en el qual considera que “manca de concreció i de consens”, unes deficiències que atribuïx en la tramitació d’urgència triada per PP i Vox. Si s’haguera presentat des del Consell, afig l’informe, “amb seguretat s’haurien solucionat tots dos defectes”. A més, hi hauria més temps per a la “participació social”.

Per al CVC, la llei aborda la implantació d’una plataforma audiovisual “la regulació, el cost i l’espai de la qual es desconeixen”. A més, demana que la nova legislació “garantisca la independència dels informatius” i un procés de “consolidació” de plantilla mitjançant un model “concret i just”.

