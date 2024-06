Mazón demana acatar les resolucions judicials “sense excepcions” després de la reobertura del cas Oltra

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrat el seu “respecte absolut” a la decisió de la Secció Quarta de l’Audiència de València, presidida pel jutge Pedro Castellano, de reobrir la causa contra l’exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i 15 persones més per la gestió de la Conselleria d’Igualtat davant dels abusos d’un monitor, exmarit de l’exlíder de Compromís, a una menor tutelada. Això sí, ha reclamat que eixa actitud de no interferir en les decisions judicials s’aplique sense excepcions.

Mazón ha recordat que adopta ara la mateixa postura que va mantindre amb l’arxivament provisional de la causa contra Oltra. “Fa uns dies vaig manifestar el meu absolut respecte a una resolució judicial en un sentit i hui torne a manifestar el meu respecte a les resolucions judicials en qualsevol cas”, ha assenyalat el cap del Consell este dijous.

No obstant això, ha afegit que eixe respecte no ha de ser selectiu. “Crec que val la pena que ho fem sempre (respectar les decisions judicials), en qualsevol cas i condició. I crec que és important, especialment, que no fem excepcions al respecte a les resolucions judicials”, ha sostingut el popular sense voler entrar en més valoracions.

