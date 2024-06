Sueca demana més agents de la Guàrdia Civil per a afrontar l’estiu i les festes

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit una nova reunió de la Junta Local de Seguretat amb l’objectiu de coordinar els esforços entre la Policia Local i la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en la celebració de la Festa de Sant Joan, durant la temporada estival i també durant les Festes Majors del municipi. En la reunió han sigut presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el subdelegat del Govern, José Rodríguez; la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito; i representants dels cossos de la Policia Local i la Guàrdia Civil.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que la intenció de convocar esta trobada és “sol·licitar a Delegació de Govern, com hem fet estos anys, una ajuda extra en forma de més recursos, igual que es concedix en altres zones del litoral. El nostre màxim interés és aconseguir la màxima coordinació possible perquè la nostra ciutadania i visitants gaudisquen del seu oci i descans amb totes les garanties”. L’alcalde ha aprofitat per a felicitar les policies local, autonòmica i nacional, i la Guàrdia Civil, “pel treball incansable que realitzen, especialment en dates complicades per les aglomeracions de persones i els conflictes que es puguen ocasionar”.

Així mateix, Dimas Vázquez ha agraït, anticipadament, al subdelegat del Govern, “la seua predisposició a escoltar les nostres demandes en matèria de seguretat ciutadana”.

Per part seua, la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito, ha valorat molt positivament la reunió, “que ha servit per a donar a conéixer al subdelegat del Govern les mancances que tenim i la necessitat de suport per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat de cara a poder gaudir d’un període estival i festes majors amb plena seguretat. En este sentit, hem sentit el seu suport en les nostres pretensions i disposarem dels dispositius especials sol·licitats en la mesura que siga possible”.

Suscríbete para seguir leyendo