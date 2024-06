València busca constructores que permuten vivendes de lloguer per sòl

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) ha publicat hui l’anunci de l’Ajuntament de València sobre l’adquisició, mitjançant permuta de solars, de vivendes de protecció pública, una de les iniciatives que forma part del Pla + Vivenda que esta setmana ha presentat l’alcaldessa de València, M. José Catalá, i que suposarà la construcció de 954 vivendes de protecció pública.

Amb la publicació de l’anunci es posa en marxa la fórmula per a reactivar solars públics per a l’obtenció de vivendes. Es tracta de quatre solars que es troben a Malilla, en el sector “Font Sant Lluís”, en el nou barri de Turianova que creix a esquena de la nova Fe, amb una superfície de 2.813 m² de sòl i 42.199 m² de sostre. Estos solars es permutaran amb l’adquisició d’entre 75 i 100 vivendes de protecció pública que s’adjudicaran posteriorment en règim de lloguer assequible als veïns inscrits en la llista de demandants.

L’Ajuntament, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha apostat, dins del Pla + Vivenda, “per diferents vies per a afrontar el problema de la vivenda a la nostra ciutat. Hui donem el tret d’eixida a l’adquisició de vivendes per permuta de sòl. A partir d’ara, les empreses interessades disposen de 15 dies hàbils per a presentar les seues ofertes”.

Col·laboració publicoprivada

Amb esta iniciativa, ha continuat Giner, “d’una banda, mobilitzem eixa gran borsa de sòl municipal destinada a ús residencial que durant molts anys, inexplicablement, ha estat paralitzada. Però, d’altra banda, impulsem la col·laboració publicoprivada amb l’objectiu fonamental d’augmentar l’oferta de vivenda assequible existent a la ciutat, tant en compra com en règim de lloguer”.

Amb la permuta dels quatre solars, s’estima que es podran construir, a més, unes 400 vivendes de protecció pública de promoció privada, de manera que s’ampliarà l’oferta de VPP a la ciutat de València.

L’Ajuntament, a través de la construcció directa, ja té projectades i en diferents graus d’execució 427 vivendes. “Ara sumem una nova iniciativa, perquè l’objectiu final d’esta legislatura és construir 954 vivendes de protecció pública per a tots els veïns de la ciutat”, ha conclòs Juan Giner.

