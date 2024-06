Burjassot canvia l’arbratge i les plantes aromàtiques del carrer Colón

La setmana que ve, concretament a partir del dilluns 24 de juny, el carrer Colón de Burjassot començarà a canviar la seua fisonomia. Amb l’objectiu de millorar l’entorn i dins de les mesures de sostenibilitat que desenvolupa l’Ajuntament en favor de la ciutadania i de cura del medi ambient, es canviaran les espècies arbòries i les plantes aromàtiques de l’esmentat carrer.

En este sentit, la via patirà talls que impediran el trànsit rodat per la mateixa, ja que és necessari el treball de grues de grans dimensions per a procedir a la retirada de l’arbratge actual i la plantació de les 32 noves llimeres que lluirà el carrer.

Talls de trànsit

Els talls es faran per trams al llarg de tota la setmana: el primer serà, el mateix dilluns 24 de juny, el comprés entre la plaça de la Concòrdia fins al carrer Primavera. Els talls estan previstos de 07.00 a 14.00 hores, però el carrer es podrà obrir en el cas de finalitzar abans les tasques. Els treballs aniran avançant al llarg de la setmana fins a arribar a la plaça Gómez Ferrer, on finalitzarà la replantació.

Com s’ha assenyalat, el consistori, des de la Regidoria de Servicis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero, durà a terme no sols la plantació de les llimeres i de variades plantes aromàtiques, sinó que, també, replantarà en diferents punts del municipi les espècies que es retiren del carrer Colón i que donaran vida a altres zones de Burjassot.

Amb esta nova acció, l’Ajuntament continua amb el seu compromís de respecte i cura de Burjassot, apostant per canvis ambientals que en milloren l’entorn.

