El Cabanyal tindrà nou espai cultural: compte arrere per a Bombalino

La Junta de Govern Local ha obert el procediment d’adjudicació de les obres de rehabilitació de les naus situades al carrer de Marià Cuber i Vicent Brull, al barri del Cabanyal-Canyamelar, per a destinar-les a allotjar un centre cultural i social. Les naus es completaran amb un edifici de nova planta situat en els números 1, 4 i 5 de la plaça de Calabuig.

El projecte de rehabilitació té un cost de 3.518.819,91 euros, més 738.952,18 euros d’IVA, la qual cosa suma un total de 4.257.772,09 euros, i les obres de rehabilitació tindran una duració de 15 mesos des de l’inici.

El futur centre cultural i social tindrà una extensió de 1.800 metres quadrats entre les naus objecte de rehabilitació i l’edifici annex que recaurà a la plaça de Calabuig i que tindrà diverses altures. Les naus dels carrers de Marià Cuber i Vicent Brull van ser construïdes en 1924 i són de propietat municipal des de l’any 2009.

El nou centre es dirà Centre d’Arts Escèniques Bombalino, com a homenatge a un home de teatre molt vinculat al barri del Cabanyal-Canyamelar, assenyalen des del consistori.

Recreació de l’interior d’una de les naus / Germán Caballero

Laboratori

Com ja va avançar este diari a finals de 2022, es tracta d’un laboratori d’experimentació i un centre per a impulsar la creació escènica. El Centre de Producció d’Arts Escèniques Bombalino acollirà professionals del sector, companyies i estudiants que necessiten un lloc per a crear muntatges de dansa, circ o teatre.

En el moment de la seua presentació, es va anunciar que tindria dos infraestructures principals. D’una banda hi haurà l’espai per a l’experimentació escènica i assaig en les naus industrials, i, d’altra banda, l’espai de nova planta que tindrà lloc en la plaça Calabuig per a l’administració del centre, un cotreball i unes estades destinades a les residències artístiques.

Les dos naus situades al carrer Marià Cuber daten de 1924 i van ser adquirides pel consistori en 2009 per uns 1,2 milions d’euros. Tenen una superfície de 482 metres quadrats. Una de les dos naus, sobrenomenada la “sala negra”, serà una sala multiusos amb dos nivells, amb una galeria perimetral en la qual podrà situar-se un públic limitat.

L’altra nau ha sigut sobrenomenada la “sala blanca”, que es podrà dividir en tres àrees mitjançant panells mòbils. Serà una sala d’assajos, amb vestuaris, camerinos, magatzem i lavabos. En homenatge a Teresa Miralles, esposa del mort Bombalino, el centre també acollirà un espai per a les marionetes.

D’altra banda, l’edifici de nova planta del carrer Calabuig estarà destinat, segons es va dir en 2022, a la trobada entre el veïnat i entre els professionals, i tindrà quatre plantes funcionals. A més, comptarà amb despatxos per a l’organització del Bombalino, un cotreball, una cafeteria, dependències per a residències artístiques amb dos dormitoris i una sala d’estar, i, finalment, un vestíbul diàfan amb graderies per als visitants.

Suscríbete para seguir leyendo