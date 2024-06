Compromís presenta un recurs contra el bloc turístic que es menja part d’un pàrquing públic al Cabanyal

La portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament, Papi Robles, ha presentat un recurs de reposició —en primera instància— per considerar que la concessió de la llicència a un bloc turístic en l’espai reservat pel Pla especial del Cabanyal (PEC) per a un aparcament públic en altura conté errors greus que haurien d’esmenar-se.

Entre els problemes identificats, el recurs assenyala que esta llicència es concedix a una activitat contrària a les determinacions del PAC i, d’altra banda, que no s’ha tingut en compte un ximenera en una de les pastilles de sòl, catalogada com a BRL, que obliga a obtindre un informe arqueològic de la Generalitat. Per això, la valencianista demana anul·lar la llicència d’obres i l’admissió de la declaració ambiental, i que s’inicie la gestió de la dotació pública prevista, això és, un aparcament en altura.

En este sentit, Robles acusa Catalá d’irresponsable i de mentir els veïns i veïnes del Cabanyal quan es va comprometre a construir aparcaments en altura en el barri. “Esta dotació ja estava prevista per part del Govern de Joan Ribó i, a la primera oportunitat, l’alcaldessa del PP el cedix per a la construcció de 8 apartaments turístics. El Cabanyal necessita més dotacions públiques i no ficar més pressió turística. Una vegada més, Catalá preferix no fer cas al veïnat del barri, que està fart de la turistificació descontrolada”.

A això se suma, assegura la portaveu de Compromís per València, que “la negligent i desastrosa gestió de Catalá l’hauran de pagar els valencians i valencianes amb diners públics, perquè la paralització de les obres podria requerir una indemnització als titulars dels apartaments turístics als quals s’ha atorgat autorització”.

Papi Robles acusa el Govern de Catalá d’incomplir la legalitat amb la concessió de la llicència d’obres per als apartaments turístics. Entre altres incompliments, explica la portaveu, perquè en el moment en què s’atorga la llicència d’obra ja estava aprovat el PEC, i esta era clarament incompatible i contrària a la possibilitat d’executar la dotació pública que preveia.

A més, en la parcel·la existix una antiga ximenera que, per la Llei del patrimoni valencià, té una protecció genèrica com a bé de rellevància local (BRL) i l’entorn constituïx una àrea de vigilància arqueològica, segons les pròpies normes urbanístiques. Per tant, l’execució d’estes obres també suposa que es destruirà irreversiblement part del patrimoni de tots els valencians, perquè no s’han fet els estudis previs legalment exigibles.

Tots estos elements, com denuncia la portaveu valencianista Papi Robles, “han sigut amagats a la ciutadania, als veïns del barri i també als responsables polítics de l’oposició, en un acte de greu irresponsabilitat i contravenint la legalitat vigent. Per tant, exigim a Catalá que paralitze les obres immediatament, declare nul·la la llicència d’obres per als apartaments turístics i comence ja amb la construcció de l’aparcament en altura previst en este espai”.

