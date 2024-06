Una conductora s’estavella contra la façana de la comissaria de Russafa després de patir un atac epilèptic

Esglai majúscul ahir a València. Una conductora va haver de rebre assistència mèdica després de patir un aparatós accident en estavellar-se amb el seu cotxe contra la façana de la comissaria de la Policia Nacional de Russafa després d’haver patit una crisi epilèptica quan circulava pel carrer Molina.

L’espasme nerviós va fer que accelerara involuntàriament i perdera el control sobre el cotxe, que va travessar el carrer Sapadors i es va estavellar contra la façana principal de les citades dependències policials. Per fortuna, ni va afectar els vianants, ni a cap vehicle que circulara en eixe moment pel carrer Sapadors, per la qual cosa no va haver-hi més afectats ni implicats.

En eixe moment, com s’aprecia en la gravació de les càmeres de seguretat de l’edifici de la Policia Nacional, hi havia un grup de joves xarrant al costat de l’entrada de la comissaria, però a uns metres d’on es va produir l’impacte, per la qual cosa, més enllà del lògic sobresalt, no van patir cap conseqüència.

La dona va rebre assistència mèdica i, segons algunes informacions, va ser evacuada a un centre hospitalari, però sense que patira ferides greus. Res més produir-se l’accident, hi van acudir agents de la Policia Nacional que realitzaven labors de seguretat en la comissaria. Encara que va haver-hi una certa alarma inicial, ja que en un primer moment es desconeixia si el xoc obeïa a un acte intencionat, els policies es van adonar immediatament que es tractava d’un fet accidental i van prestar ajuda a la dona.

