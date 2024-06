Morant s’allunya del xoc intern del PSPV: “Són temes intranscendents”

Tres paraules: “Està tot bé”. Igual que “no ocorre res”; i ja en van sis. I cinc més: “Són temes orgànics absolutament intranscendents”, que en total en sumen onze. Així, sense arribar a la dotzena, Diana Morant, secretària general del PSPV i ministra de Ciència, ha marcat tota la distància possible amb la tensió interna que afecta la federació valenciana i dos dels seus principals càrrecs: el vicesecretari general, Carlos Fernández Bielsa, i el secretari d’Organització, Vicent Mascarell.

En un partit que tradicionalment ha estat abonat a les lluites internes, especialment quan està en l’oposició, Morant ha buscat allunyar-se del conflicte. Ho ha fet en unes declaracions prèvies a l’acte d’eWoman, organitzat pel periòdic Levante-EMV, i en el qual la mateixa ministra ha participat. “Està tot bé, no ocorre res de res”, ha remarcat la dirigent socialista en ser preguntada per l’embolic intern.

Morant ha restat importància a l’intent de Bielsa de renovar la seua executiva per a evitar les “incompatibilitats” dels qui es troben en la direcció autonòmica i la provincial. Este és el cas de Vicent Mascarell, que és secretari d’Organització en les dos estructures, sent, a més, la mà dreta de la líder socialista en el partit. Bielsa havia convocat un comité provincial extraordinari per a dur a terme estos canvis; no obstant això, el Comité de Garanties de la formació ha anul·lat este punt perquè la seua citació es basava a cobrir unes “vacants” que no s’havien donat.

Malgrat l’embolic intern, la ministra de Ciència ha restat importància i ha qualificat els últims moviments de “temes orgànics absolutament intranscendents”. “Si són intranscendents orgànicament, imagine’s com són d’intranscendents per a la ciutadania”, ha agregat. Morant ha mostrat des del primer moment el seu desgrat pels temes orgànics i, enfront d’això, cerca allunyar-se, no immiscir-s’hi directament i que les qüestions internes no intercedisquen en el seu cara a cara directe amb Carlos Mazón.

De fet, quasi a continuació de negar els problemes interns en els socialistes, Morant ha afegit que “l’important per a la ciutadania és que el PSPV ja som eixa alternativa necessària per a governar la Comunitat Valenciana enfront de les retallades i la motoserra de Mazón”. La dirigent socialista ha tornat a vincular el president de la Generalitat amb la imatge del president de l’Argentina i ha assenyalat que la visita de Milei amb Isabel Díaz Ayuso “és la millor constatació que al nostre país la ultradreta és el Partit Popular”.

Suscríbete para seguir leyendo