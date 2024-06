La victòria aplana el camí d’Espanya: pocs quilòmetres de viatge i Alemanya en quarts?

Espanya ja és campiona de grup, després de la seua victòria contra Itàlia, cosa que facilita enormement el camí en esta Eurocopa als de De la Fuente. En primer lloc perquè facilita enormement l’eliminatòria d’octaus de final, en la qual s’enfrontarà a un tercer, en lloc de creuar-se amb una segona de grup. Entre les seleccions amb les quals es podria enfrontar hi ha les dels grups A, D, E i F. I en el grup de probables apareixen seleccions com Escòcia, Polònia o Àustria, més algun del grup E, on Ucraïna i Bèlgica han perdut els seus primers partits contra Romania i Eslovàquia.

Un tercer en octaus

Escòcia és una de les seleccions que agradaria als espanyols, perquè tenen comptes pendents amb els caledonians. Escòcia va provocar la primera derrota de l’era De la Fuente a Glasgow (2-0), amb dos gols de McTominay, en un partit que va qüestionar, en el seu moment, l’elecció del tècnic d’Haro com a seleccionador.

Logísticament, Espanya canalitza el millor camí possible perquè, sent la selecció amb la seu més al sud del país, en la localitat de Donaueschingen, a la Selva Negra, el recorregut del seu quadre és el més pròxim possible. Més enllà del partit d’octaus, que es jugarà en Colònia contra un tercer, en cas de guanyar, després jugaria a Stuttgart. Ciutat a 125 quilòmetres del campament base espanyol, des de la qual els nostres viatgen amb avió en cada desplaçament.

En este cas, en el de quarts, ni tan sols haurien de desplaçar-se i jugarien allí el divendres 5 de juliol contra el guanyador de l’octau de final que enfrontarà el primer del grup A, Alemanya, i el segon del C, que està molt obert i podria ser qualsevol dels participants del grup: Anglaterra, Sèrbia, Eslovènia o Dinamarca.

Colònia, Stuttgart, Munic...

Si aconseguira passar a semifinals, després li tocaria jugar a Munic, la segona seu més pròxima a Donaueschingen de l’Eurocopa, a 343 quilòmetres de distància. Només la final exigiria un desplaçament llarg, fins a l’Olímpic de Berlín, on ja va jugar el seu primer partit del grup B contra Croàcia, guanyant amb solvència (3-0). Un estadi que està a 750 quilòmetres de la caserna general de la selecció espanyola a la Selva Negra.

Així que esta victòria no només comporta els tres punts aconseguits contra Itàlia, també suposen la certificació del millor camí possible, logísticament, i un trajecte esportiu en el qual es podria creuar, si no ocorre gens estrany, amb l’amfitriona i gran favorita, Alemanya, en el cas que passe el seu partit d’octaus de final, que podria enfrontar-la fins i tot amb Anglaterra.

Suscríbete para seguir leyendo