Alzira recorre al voluntariat per a previndre incendis a la muntanya

L’Ajuntament d’Alzira i Interpreta Natura han posat en marxa un programa de voluntariat ambiental amb l’objectiu de previndre incendis forestals durant els mesos d’estiu.

Per sext any consecutiu, una xarxa de voluntaris complementarà les labors de vigilància en els paratges muntanyencs de la ciutat. El programa s’activa, novament, durant l’època estival, en els quals el risc és major, encara que el foc ha fet múltiples aparicions en els últims mesos.

De fet, el consistori mateix assenyala que este ha demostrat ser “un any especialment perillós”. Per això, considera necessari “maximitzar els esforços per a potenciar la vigilància de les muntanyes”.

Les persones que participen en el programa de voluntariat rebran equipament i formació en prevenció d’incendis. Realitzaran la seua labor durant els mesos de juliol i agost. També en part de setembre. A més de tasques de vigilància, duran a terme una neteja de fem dels paratges, reforçaran el reg de les zones reforestades i s’encarregaran de dissuadir pràctiques perilloses amb foc.

Inscripcions encara obertes

La participació en el programa inclou les dietes corresponents a l’esmorzar i el dinar, a més d’una assegurança de responsabilitat i accidents. Igualment, se certificarà l’assistència a les jornades formatives.

Tot i que dilluns que ve se celebrarà un acte de benvinguda, l’Ajuntament manté encara oberta la possibilitat d’inscriure’s en el programa, bé a través del telèfon 654 050 504 que atén el coordinador del voluntariat o bé mitjançant el correu electrònic mediambient@alzira.es.

Suscríbete para seguir leyendo