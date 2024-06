El fitxatge de Morales asfixia el ‘fair-play’

La tornada de José Luis Morales al Llevant UE, a l’espera que siga anunciat de manera oficial pel club, ha generat un terratrémol en el llevantinisme i una gran quantitat de reaccions entre una afició dividida amb la seua tornada. Mentres un sector recorda el seu rendiment durant huit temporades i creu que mostrarà el mateix nivell, un altre està en contra de veure una altra vegada el davanter a Orriols després d’anar-se’n al Vila-real després de declarar que “no” li passaria “pel cap” eixir del Llevant “en cas de descens”. No obstant això, el jugador té un principi d’acord amb el club per a complir el seu desig de retirar-se al Ciutat de València, corresponent a dos temporades més una opcional, tal com va informar SER Deportivos Valencia.

No obstant això, els dos anys de contracte apunten a ser un problema en un fair-play financer que, a l’espera de l’oficialitat de LaLiga, estarà una altra vegada excedit, segons indiquen fonts internes del club. El Llevant no esperava rebre el valor sobre el qual va taxar la competició de lliga a Morales (570.000) i les seues quantitats van ser rebudes com a aigua de maig per a una entitat que va sospirar pels seus servicis. No en va, els seus dos anys de contracte consumiran poc més d’un milió d’euros, cosa que obligaria el Llevant a vendre pel valor d’uns cinc “quilos” per a introduir José Luis Morales en el seu fair-play i poder inscriure’l en la competició de Segona. Un escenari que el club haurà de solucionar fent enginyeria financera: vendre a canvi de 5 milions aproximadament… Per a fer-li lloc a José Luis Morales.

Independentment de les quantitats, l’estratègia del Llevant és traspassar i desfer-se de salaris alts per a reconfigurar un equip que torne a ser candidat per a pujar a Primera Divisió. Després de la incorporació d’Unai Elgezabal, José Luis Morales apunta a ser el següent, malgrat no entrar en els plans de la direcció esportiva; Felipe Miñambres no el té en les seues llistes.

No obstant això, José Danvila és qui valida el seu fitxatge en creure que pot ser una peça diferencial en la punta de llança granota, a més de complir amb el seu desig d’adquirir els servicis del futbolista madrileny.

