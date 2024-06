PSPV i Compromís “s’alien” per a demanar un pla sobre prostitució

La prostitució és un tema ple d’arestes que on més acaben punxant i generant arraps és en l’esquerra. Va ser un tema de conflicte en l’última legislatura en el Botànic i ha provocat diverses discrepàncies materialitzades en votacions en el Congrés i en les Corts; l’última en la cambra baixa estatal fa un mes amb una proposició de llei del PSOE contra el proxenetisme que va ser tombada amb el rebuig inclòs de Sumar, i el debat del qual ara s’aproxima, amb els seus matisos, sobre l’horitzó parlamentari valencià sense que siga encara clar el seu recorregut.

La qüestió s’obri per la doble proposta de modificació legal del PSPV sobre les lleis d’espectacles i de carreteres per a poder multar tant els locals on es promocione o es beneficie econòmicament de l’exercici de la prostitució així com a aquelles persones que en les carreteres autonòmiques sol·liciten este servici. Els quatre grups de la cambra van acceptar iniciar-ne la tramitació en la cambra i este divendres va acabar el període d’esmenes en el qual PSPV i Compromís, malgrat les seues diferències històriques, han coincidit en algunes demandes amb les quals tractar de pressionar el PP.

El principal punt d’acord entre les dos formacions d’esquerres, i així ho evidencien sengles esmenes presentades per tots dos partits, és la petició d’un pla integral de suport i protecció a les persones prostituïdes. En este, entre altres punts, es reclama una partida específica pressupostària, un itinerari d’eixida de la prostitució i que la Generalitat es coordine amb altres administracions públiques per a “garantir a totes les persones en situació de prostitució assistència sanitària, psicològica i jurídica, així com recursos residencials”.

No obstant això, els punts d’unió (i a falta de veure si Compromís votaria a favor de tot el text legal dels socialistes) s’acaben ací. De fet, un dels matisos destacats en les esmenes dels valencianistes és que demanen condicionar la posada en marxa de les sancions previstes en la llei d’espectacles al fet que es desenvolupe el pla de protecció i que les multes incloses en la norma no entren en vigor fins que ho faça este.

En espera de PP i Vox

A esta, s’hi incorporen altres reivindicacions de Compromís, com activar la reclamació d’una “regularització” de les dones estrangeres en situació de prostitució de la mateixa manera que es preveu en la llei amb les víctimes de violència masclista, que no s’aplique sobre estes les sancions administratives per no tindre papers o que s’incremente la quantia de la renda valenciana d’inclusió per a este col·lectiu.

La portaveu d’Igualtat de Compromís, Vero Ruiz, en la comissió de les Corts / José Cuéllar/Corts

Per part seua, els socialistes (que són els proponents de la norma) presenten com a modificacions parcials, a més de la petició l’esmentat pla de suport, que s’obligue a les persones que cometen “infraccions greus” per sol·licitar servicis sexuals en carreteres autonòmiques que, a més de pagar les multes corresponents, se’ls obligue a “realitzar un curs informatiu entorn de les realitats i els riscos de la prostitució, el tràfic de persones, l’explotació sexual i la pornografia”.

El debat en el Congrés va tornar a evidenciar que les posicions en l’esquerra sobre el tema estan distants. Les posicions regulacionistes, d’una banda, i aquelles veus crítiques amb el que anomenen “punitivisme” van xocar amb la proposta socialista de reformar el Codi Penal. Falta veure si la norma valenciana i les seues esmenes poden tancar en alguna cosa la bretxa.

Però encara que PSPV i Compromís coincidixen a demanar un pla, este (i la pròpia llei) no s’aprovarà si no aconseguixen el vot a favor de PP o Vox, que divendres no havien presentat cap esmena sobre este tema. La posició de les dos formacions sembla allunyar-se del suport a la norma després que en el Congrés els populars rebutjaren també la proposta de llei dels socialistes.

