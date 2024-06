“Sant Joan no pot continuar creixent tant a València”

L’Ajuntament de València ha respirat amb alleujament després de passar la nit de Sant Joan amb menys incidents del que calia esperar d’una festa multitudinària, nocturna i en la qual l’alcohol corre en abundància. I que hi haguera 171 intervencions de la Policia Local entre 140.000 persones pot considerar-se bones xifres. “Cal agrair a la ciutadania el seu comportament, encara que també es va dur a terme un dispositiu important”.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, ha fet balanç amb eixa sensació que els riscos n’eren molts i els incidents pocs. Sobretot, després de l’assistència, triturant qualsevol previsió. “Va haver-hi entorn de 140.000 persones. Sí. Però, malgrat això, les incidències no són ressenyables”. Com a exemple, les 171 incidències en un lloc de risc contrasten que “en la resta de la ciutat n’hi hagué 308. Entenem que ha sigut una bona nit”. El comunicat d’incidències té com a principals motius els robatoris i alguna baralla de poca importància. “La gent beu, descura els seus objectes...”. I reconeixia que “les agressions sexuals ens escandalitzen i que haja discorregut sense problemes en eixe sentit és un alleujament”.

El regidor Carbonell, durant la seua compareixença per a fer balanç de la nit / M. Domínguez

Morir d’èxit

Però amb la fórmula actual, Sant Joan només pot créixer. I, per consegüent, desbordar. I més amb les condicions que es donen ara: que Sant Joan passe a ser festiu posarà les condicions perquè l’afluència siga massiva qualsevol any. “El dispositiu ha sigut l’idoni, però caldrà pensar a adoptar mesures per a evitar tanta massificació. Correm el risc de morir d’èxit i haurem de pensar a prendre mesures per a evitar que hi haja un increment desmesurat”.

70 tones de fem

La recollida de residus s’ha quantificat en 70 tones, cinc més que l’any passat. “La neteja, amb 250 persones, han permés que al matí estiguen les platges totalment recollides, netes i preparades per al bany”. Es reconeixia que la pluja va tirar una mà per a desallotjar la platja, “però cal reconéixer que n’hi hagué que ni amb la pluja se n’anaven. Encara que ha ajudat”.

Decomisos de llenya

La llenya “bona”, la que posa l’Ajuntament, es va acabar de seguida. I molta gent va vindre ja amb el seu propi combustible. Moltes vegades inadequat. “És un dels aspectes en el qual hem de parar atenció, perquè és un perill. Hem vist palets, que van amb claus i també detectem i decomissem venda ambulant de llenya”.

