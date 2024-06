El sarcet marbrenc, una espècie amenaçada, es reproduïx per primera vegada a l’Albufera

El Tancat de la Pipa de l’Albufera ha aconseguit una fita històrica: la reproducció, per primera vegada en este espai, del sarcet marbrenc, una espècie aviària “críticament amenaçada” tant a Espanya com a Europa. Seo/Birdlife, l’entitat que s’encarrega de gestionar este espai, ha observat el naixement de les primeres dos llocades en el seguiment rutinari del mes de juny. Es tracta, concretament, de tres pollets de dos setmanes d’edat i cinc més, nascuts fa pocs dies.

“Es tracta d’una excel·lent notícia, que ha sigut possible gràcies a la labor coordinada de diverses organitzacions, així com de les administracions involucrades —explica el delegat de SEO a la Comunitat Valenciana, Mario Giménez—. Això ens dona esperances per a continuar avançant en la recuperació d’un aiguamoll clau per a esta espècie en perill d’extinció”.

L’acció va començar a mitjan mes de febrer, quan es va instal·lar una gàbia de pre-solta al Tancat de la Pipa. Un mes més tard, en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, s’hi van introduir 20 exemplars, i, setmanes més tard, van ser alliberats en la zona de filtres verds. Quatre mesos després, s’han descobert les dos primeres llocades.

L’ànec més amenaçat d’Europa

El sarcet marbrenc era una espècie abundant en els aiguamolls costaners mediterranis, especialment a Doñana fins a mitjan segle XX, encara que en les últimes dècades, segons els experts, el seu declivi ha sigut “tan dràstic” que ha passat a trobar-se en perill crític. El projecte Life Sarcet Marbrenc té l’objectiu de millorar l’estat de conservació de 3.000 hectàrees d’aiguamolls per a revertir el risc d’extinció de l’ànec més amenaçat d’Europa, en situació crítica a Espanya.

Des de 2021 s’ha emprés un conjunt d’accions per a reforçar l’estat de les seues poblacions en el medi natural, millorar l’estat dels aiguamolls i el coneixement científic de l’espècie, una de les set en situació crítica a Espanya. No obstant això, les últimes dades oferixen resultats esperançadors. En 2021 i 2022 es van comptabilitzar 99 i 96 femelles acompanyades de 759 i 740 pollets respectivament, la qual cosa mostra una tendència creixent, amb xifres que no s’havien detectat en els últims 10 anys.

El Tancat de la Pipa reabre al público / M. A. Montesinos

No obstant això, la passada temporada de reproducció es va registrar una disminució del 35 % en el nombre de pollets, i el nombre de llocades també es va reduir a 75, a causa de la forta sequera patida en les seues principals àrees de reproducció.

Suscríbete para seguir leyendo