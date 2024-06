Compromís es mostra “moderadament optimista” d’aprovar la seua llei sobre finançament

Els temps polítics són així i mentres el debat sobre la reforma del finançament autonòmic s’ha obert en l’àmbit estatal, iniciat en relació amb el finançament singular per a Catalunya, este dimecres es debatrà a les Corts la proposició de llei de tracte just presentada per Compromís en la qual planteja un nou model per a canviar el repartiment de recursos i sobre la qual el seu síndic, Joan Baldoví, s’ha mostrat este dimarts “moderadament optimista” que tire avant.

“És el moment idoni per a tindre este debat”, ha assenyalat el portaveu valencianista, que ha assegurat que és “moderadament optimista” que tire avant la presa en consideració de la norma. Això seria un primer pas en la seua tramitació en la cambra autonòmica, després arribaria fase d’esmenes i una nova votació en el ple abans d’enviar-la al Congrés, on s’hauria de debatre novament.

Eixe optimisme moderat que ha evidenciat Baldoví s’alimenta de les posicions de PP i PSPV. Així, ha assegurat que, d’una banda, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, li va traslladar en una reunió amb el síndic que els populars acceptarien la seua tramitació, mentres que, per part dels socialistes, Baldoví ha confirmat mantindre converses amb ells en què li han traslladat que no tenien una posició definida encara.

“Una posició unida”

“És bo eixir d’este debat amb una posició unida”, ha reivindicat Baldoví en este sentit per a demanar el vot de socialistes i populars, al mateix temps que ha indicat que està disposat a modificar la norma durant el període d’esmenes que s’obriria una vegada s’acceptara la seua presa en consideració, que es votarà dijous.

La proposta de Compromís inclou un fons d’anivellament per a les autonomies pitjor finançades, la condonació del deute generat per l’infrafinançament així com la reforma del model en els pròxims sis mesos una vegada s’aprove la llei i si no s’arriba a un acord per a canviar el sistema, la norma preveu que entre en vigor un de nou basat en el repartiment per població.

