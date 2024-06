Cullera exigix que es paralitzen les retallades sanitàries previstes per a l'estiu

L'Ajuntament de Cullera ha exigit a la Generalitat Valenciana que paralitze de manera immediata les retallades en sanitat per a este estiu, que s'han comunicat hui "després que durant setmanes el consistori sol·licitara quins servicis mèdics i de salut pública anava a tindre Cullera a l'estiu i no obtinguera cap mena de resposta ni planificació fins hui", una vegada ja ha començat l'estiu, lamenten les autoritats locals.

La regidora de Sanitat, Susi Melià, s'ha reunit este matí amb el responsable mèdic de la ciutat, que li ha detallat les retallades, avançades el dissabte per Levante EMV. "Es confirma la pitjor de les notícies: la sanitat de Cullera serà retallada este estiu", retrau el govern local. Per primera vegada no hi haurà metge en el centre de salut del Raval i el consultori del Far limitarà l'assistència mèdica a dos matins i una vesprada.

Per este motiu, l'ajuntament s'ha dirigit a la Conselleria de Sanitat per a exigir que detinguen la major retallada en sanitat que ha patit la ciutat. L'Ajuntament considera que és una "deslleialtat institucional sense precedents i una falta de respecte que atempta contra la salut de la ciutadania" del Far i del Raval, i contra la gent més vulnerable d'uns barris que tenen una població majoritàriament d'avançada edat.

Finalment, l'ajuntament s'oposarà a esta retallada amb tots els mecanismes al seu abast, i estarà com ha estat sempre al costat dels drets fonamentals dels seus veïns i veïnes, més especialment en els que tenen a veure amb la salut, el benestar i la vida de la ciutadania.

