El Govern activa 3.400 milions del Fons de Resiliència Autonòmica

Dimecres passat es va celebrar la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ha reunit Govern i consellers dels governs i ciutats autonòmiques per a informar de la posada en marxa del Fons de Resiliència Autonòmica, després de la formalització dels primers acords legals amb el Grup Banc Europeu d’Inversions, compost pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) i el Fons Europeu d’Inversions (FEI). Este fons podrà canalitzar fins a 20.000 milions d’euros dels fons Next Generation EU en préstecs per a finançar projectes públics i privats regionals a llarg termini.

En la trobada, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha aprofundit en els detalls que ja havia avançat als presidents autonòmics sobre les característiques d’este fons, en particular sobre la seua governança, en la qual les comunitats autònomes tindran un paper protagonista per a decidir els projectes. En eixe sentit, va sol·licitar a les comunitats que designen els seus representants en els consells d’inversió que donaran seguiment a l’acompliment d’este fons.

L’objectiu del fons és donar continuïtat a l’impuls de projectes que fomenten la transformació i resiliència de l’economia, finançant iniciatives privades i públiques de les àrees de vivenda social i regeneració urbana; transport sostenible; competitivitat industrial i de les pimes; investigació, desenvolupament i innovació; turisme sostenible; economia de les cures; gestió d’aigües i residus; i transició energètica.

Disseny a demanda

El disseny d’este fons és flexible per a poder finançar els millors projectes que contribuïsquen a un creixement econòmic sostenible i resilient de les comunitats autònomes. En este sentit, l’instrument es desplegarà en funció de la demanda efectiva del mercat i de les comunitats autònomes. Entre els instruments financers es compta amb un instrument directe de cofinançament, que permetrà atorgar préstecs a projectes de gran grandària.

El Fons de Resiliència Autonòmica es desplega per fases, que s’aniran ampliant de manera progressiva per a maximitzar l’impacte de la seua execució. La primera fase posarà en marxa finançament a projectes regionals públics i privats per 3.400 milions d’euros. Este finançament és complementari al que realitza el Grup BEI amb recursos propis addicionals i a l’atracció de finançament privat provinent dels intermediaris financers i altres inversors.

