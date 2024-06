L’esquerra francesa busca a València el vot contra Le Pen

L’esquerra francesa vol construir un dic contra l’avanç de l’extrema dreta de Marine Le Pen, el seu partit Reagrupament Nacional (RN) i el seu candidat a primer ministre Jordan Bardella en les pròximes eleccions legislatives de diumenge, i una de les rajoles podria eixir de la Comunitat Valenciana, on el candidat del Nou Front Popular, Maxime Da Silva, va aterrar este dilluns per a tractar d’arrapar els suports suficients que li permeten obtindre un dels 577 escons que componen l’Assemblea francesa.

França vota este diumenge en la primera volta de les legislatives i malgrat els 1.400 quilòmetres que hi ha entre València i París, una part del futur d’Emmanuel Macron, Le Pen, Melenchon i Bardella té a veure amb els 20.000 francesos residents en terres valencianes, que podrien ser decisius. Cadascun dels 577 escons correspon a una circumscripció territorial, incloent territoris de fora de França, i això és el que ocorre amb l’anomenada quinta circumscripció exterior, que la componen Portugal, Espanya, Andorra i Montecarlo.

D’aquí ve que Da Silva, aspirant del Nou Front Popular que conformen els partits d’esquerres, es reunira ahir amb el líder de Podem a València, Adrián Navalón, en la seua seu (partit pròxim a la França Insubmisa en la qual milita Da Silva) i tinga previst este dimarts intervindre en un acte al Centre Cívic del Port de Sagunt, al café The Cake Factory a Paterna (al costat de l’Institut Français) i a Ca Revolta, lloc destacat per a l’esquerra de la ciutat de València. Allí, com fa durant la campanya, apel·larà els ciutadans francesos perquè participen activament en les eleccions i contribuïsquen a detindre l’avanç de la ultradreta a França i Europa.

“És crucial que tots els francesos a l’estranger facen sentir la seua veu en estes eleccions; junts, podem construir un futur més just i solidari per a tots”, va declarar ahir Da Silva, que continuarà la seua gira per la Comunitat Valenciana dimecres a Alacant. Les seues paraules arribaran després que un altre dels candidats per esta circumscripció: l’actual diputat Stéphane Vojetta, anteriorment en les files de Macron, ara independent, que la setmana passada ja va estar per València i Alacant.

Vojetta va aconseguir en 2022 l’acta de diputat imposant-se a Manuel Valls d’una banda (la seua candidatura pel partit del president va ser el motiu de la ruptura amb esta formació) i a Renaud Le Berre, el candidat de l’esquerra. El triomf en la segona volta va ser per un marge de tot just 3.800 vots en uns comicis marcats per la baixa participació exterior (només el 25 % dels inscrits), motiu pel qual les peticions al vot a la Comunitat Valenciana puguen tindre un efecte decisiu.

