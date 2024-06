Nou entitats demanen endurir la llei de protecció d’edificis

Un total de nou entitats de l’àmbit de la seguretat i l’edificació presenten dijous que ve un manifest en el qual sol·licitaran endurir la normativa de protecció contra el foc en edificis a Espanya. Des de l’Observatori de Nous Riscos d’Incendis destaquen que ja “han passat quatre mesos des de l’incendi de Campanar i no s’ha fet cap pas per a revisar la reglamentació actual, que permet materials combustibles en façanes de qualsevol tipologia, ús i altura”.

I afigen que “la cerca d’estalvi i eficiència energètica en els edificis, per a la qual cosa amb freqüència es recorre a aïllaments combustibles, no pot comprometre la seguretat de les persones que hi viuen o treballen i la dels equips d’intervenció”.

També recorden que Espanya està a la cua d’Europa quant a l’exigència normativa en la prevenció de la propagació d’incendis per façanes, molt per darrere d’Alemanya, França, el Regne Unit, Bèlgica i altres països nòrdics. I insistixen que “la revisió de la normativa Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu apartat de Seguretat en cas d’incendi (CTE DB-SI), és crucial en el cas d’edificis de gran altura, alta ocupació o dificultats d’evacuació (hospitals, residències de majors)”.

De fet, advertixen que “els incendis en façanes de grans edificis s’han multiplicat per 7 en els últims 30 anys al nostre país”, per la qual cosa estes i altres qüestions s’analitzaran en la roda de premsa que oferirà l’Observatori de Nous Riscos d’Incendis i que comptarà amb el suport de les nou entitats adherides: Associació de Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants (Afelma); Associació Professional de Tècnics de Bombers (APTB); Associació Espanyola de Societats de Protecció contra Incendis (Tecnifuego); Fundació Foc; Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Teules d’Argila Cuita (Hispalyt); Associació Espanyola d’Empreses de Seguretat (AES); Associació d’Empreses i Experts de Seguretat de Galícia (AESGA); Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES) i la European Fire Sprinkler Network.

La presentació se celebrarà el 27 de juny a les 10 hores a l’ambaixada de Dinamarca, al carrer Serrano de Madrid, i serà a càrrec d’Andrés Pedreira, director de l’Observatori de Nous Riscos d’Incendis, i Víctor Manuel Fernández, vicepresident de l’Associació Professional de Tècnics de Bombers (APTB).

Precisament sobre l’edifici incendiat a Campanar, a principis de juny es va conéixer que podrà reconstruir-se, segons va notificar l’Institut Tècnic de Materials i Construccions (Intemac) després d’elaborar un informe pericial que dona el vistiplau perquè els afectats puguen començar les labors de reconstrucció.

