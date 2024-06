Ribera ignora les pressions d'Endesa i Iberdrola i aprova la pujada del 30 % de la taxa a les nuclears

El Govern aprova definitivament la gran pujada de la taxa que paguen les centrals nuclears i ho fa eludint mesos de pressions de les grans elèctriques de frenar l'alça del recàrrec, amb el qual es finançaran els costos milmilionaris de desmantellar els reactors, construir set magatzems nuclears i també un gran cementeri nuclear a on descansaran els residus radioactius per sempre.

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, comandat per la vicepresidenta Teresa Ribera, que preveu un increment del 30 % de la taxa que abonen les centrals nuclears per a cobrir els costos de gestionar tots els seus residus radioactius. L'executiu va suavitzar la seua proposta inicial de pujada de la ‘taxa Enresa’, ja que en un principi l'increment que preparava el Ministeri era del 40 %.

En aplicació del principi de ‘qui contamina paga’, les centrals nuclears paguen a Enresa, la societat pública encarregada de gestionar els residus radioactius, una prestació patrimonial no tributària -que és la denominació correcta d'este gravamen- en funció de l'electricitat que produïx cada una d'estes. Les centrals financen els costos milmilionaris (uns 20.200 milions fins a final d'este segle) i l'estatal Enresa s'encarrega de centralitzar les labors de tractament dels residus i de desmuntatge de les plantes.

En total, depenent del volum final d'electricitat anual, les companyies elèctriques propietàries de les centrals nuclears venien abonant vora 450 milions d'euros anuals de mitjana al fons amb el qual es finança el pla de residus radioactius, que actualment compta amb uns 7.700 milions acumulats.

Després de la pujada aprovada este dimarts, la prestació patrimonial que abonen les centrals nuclears escala fins als 10,36 euros per megavat hora (MWh) d'electricitat produïda per les plantes, un 29,8 % més que els actuals 7,98 euros per MWh. L'alça establida pel Govern dispararà els pagaments que fan cada any les centrals nuclears només per esta taxa fins vora uns 585 milions d'euros (135 milions més que els abonaments actuals).

Les nuclears, en peu de guerra

La patronal Foro Nuclear -que agrupa les grans elèctriques propietàries de les centrals: Endesa, Iberdrola, Naturgy i EDP- ha estat denunciant en els últims mesos que la pujada de la taxa imposada pel Ministeri per a la Transició Ecològica es deu als sobrecostos de 2.000 milions d'euros del nou Pla general de residus radioactius (PGRR) aprovat pel Govern, que preveu la construcció de set cementeris nuclears i no l'únic magatzem que estava previst a Villar de Cañas (Conca).

La patronal atribuïx eixos sobrecostos a la falta de consens polític i institucional per a tirar avant el projecte d'un únic magatzem i no volen que se'ls repercutisca. Les grans elèctriques rebutgen haver d'assumir el pagament milionari addicional a través de la denominada ‘taxa Enresa’ i, al temps, han obert ja la batalla legal presentant recursos davant el Tribunal Suprem tant contra el pla general de residus com contra la negativa al projecte de construir un sol magatzem de Villar de Cañas.

El Govern va rebutjar la pretensió de les grans elèctriques de bloquejar durant diversos anys la pujada de la taxa que paguen les centrals nuclears. La patronal Foro Nuclear havia reclamat que no es continuara amb el procés de pujada de la taxa fins que el Tribunal Suprem es pronuncie sobre els dos recursos presentats per l'associació. Una petició que, en cas d'aplicar-se, en la pràctica hauria implicat ajornar la revisió de la taxa almenys durant dos anys, tenint en compte els terminis habituals amb què s'està pronunciant sobre este tipus de recursos la Sala Contenciosa Administrativa de l'Alt Tribunal.

Les elèctriques demanen menys impostos

Les companyies elèctriques propietàries de les centrals nuclears espanyoles fa anys que es queixen de l'enorme càrrega fiscal que suporten i ara es mobilitzen -a més de per a frenar la pujada de la taxa Enresa- per a aconseguir una reforma integral de la fiscalitat del sector amb una rebaixa massiva dels impostos específics que paguen, uns 950 milions a l'any (a raó de 18 euros per MWh produït).

Les nuclears reclamen al Govern una gran retallada dels impostos específics que graven l'activitat dels seus reactors. I fins i tot demanen directament l'eliminació de tots o d'alguns dels tributs vigents especials per a la producció amb nuclears, tant els estatals com els autonòmics.

En paral·lel, Foro Nuclear també ha detallat opcions de reforma dels impostos més específiques. La patronal ha demanat al Govern que la recaptació milionària de l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus no vaja a les arques públiques generals, sinó que es destinen a alimentar el fons d'Enresa per a la gestió dels residus nuclears (les centrals han pagat 3.100 milions d'euros per este tribut en una mica més d'una dècada i els quedarien per pagar altres 1.900 milions fins a l'apagada nuclear).

I també ha reclamat que Enresa deixe de pagar un impost especial pels seus magatzems nuclears, que després acaba repercutint en les centrals (la societat pública ha abonat ja 148 milions i li quedaria per pagar segons vaja augmentant el volum de desfets emmagatzemats altres 1.277 milions més).

