Torrent busca voluntaris per a previndre incendis este estiu

L'Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i dins del programa Stop al Foc, convoca un any més el Voluntariat Ambiental de prevenció d'incendis per a este estiu 2024. Es tracta d'un programa dirigit a jóvens d'entre 14 i 25 anys que combina activitats formatives, lúdiques i d'oci, amb l'objectiu de formar els participants perquè puguen desenvolupar labors de vigilància i prevenció d'incendis en el municipi, alhora que gaudixen de diferents activitats.

Els participants del voluntariat rebran formació sobre la prevenció d'incendis forestals, autoprotecció i ús de ferramentes. A més, faran rutes de vigilància pels paratges naturals de Torrent, participant en tallers i activitats d'educació ambiental i gaudiran d'activitats de temps lliure i d'oci amb uns altres jóvens de la ciutat.

La importància de l'aigua

Enguany es posarà l'accent en la importància de l'aigua com a recurs i moltes de les activitats giraran al voltant d'este element. Els jóvens participants podran aprendre molt sobre la flora i la fauna autòctones de Torrent.

En paraules del regidor de Medi Ambient, José Francisco Gozalvo, “el Voluntariat Ambiental és una oportunitat única per als jóvens d'implicar-se activament en la protecció del nostre entorn natural, a més de viure una experiència amb altres jóvens compartint moments d'oci i diversió amb l'aprenentatge, una manera de conéixer millor i apreciar més la flora i la fauna de Torrent”.

El programa d'enguany començarà el 15 de juliol i fins a l'11 d'agost, sent les inscripcions per setmanes, omplint la fitxa d'inscripció i enviant-la per correu electrònic a voluntariat@naturaycultura.com.

