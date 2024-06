Tres barris reben finançament per a completar importants projectes urbanístics

La Junta de Govern de l'Ajuntament de València aprovarà en la seua reunió d'este divendres una actualització de pressupostos per a projectes, que es desenvoluparan en els barris de Malilla, la Font de Sant Lluís i l’Hort de Senabre. De manera que s'hi invertiran 640.152 euros, la qual cosa suposa un augment del 24 % en la inversió final.

Es tracta d'actuacions que, en paraules del regidor d'Urbanisme, Juan Giner, "estaven paralitzades, entre altres raons, per l'augment dels preus i perquè requerien un compromís ferm i clar de l'equip de Govern. Ara, amb eixe augment en la inversió d'un 23 %, apostem per estes".

El primer dels projectes consistix en la millora de l'accés per als vianants des del baixador ferroviari Font Sant Lluís fins al mateix barri, a on es farà una inversió de 300.000 euros, gràcies a un augment del 25 % del pressupost inicial. En este cas, es definix una vorera, com a prolongació de la que ja existix, situada en el marge sud del camí Molí de les Fonts, que unirà l'estació baixador amb l'àrea urbanitzada del barri. En concret, ho farà amb la plaça Músic Cuesta, a uns 200 metres a l'est de l'estació, enllaçant amb la vorera existent al carrer Vicari José Ramón.

En el projecte, el traçat de la vorera s'inicia en el baixador com a continuació de la vorera actual i arriba a l'antic baixador Font de Sant Lluís. A continuació, un pas de zebra dirigix a la vorera nord del camí Molí de les Fonts, cantonada amb l'avinguda Ausiàs March. Un altre pas de zebra orienta a travessar esta avinguda cap al pas inferior de la V-31, a on es construirà la vorera al costat de la pila del pas i enllaçarà amb l'existent a la plaça Músic Cuesta, la qual s'ampliarà fins a arribar al carrer Vicari José Ramón.

Així mateix, s'invertiran 339.305 euros en la urbanització de la zona delimitada per la plaça Segòvia (centre de salut), avinguda Tomás Sala, carrer Jerónima Galés i els jardins de la via de servici de la Ronda Sud a l'Hort de Senabre, de manera que s'ha augmentat també un 22 % el pressupost.

