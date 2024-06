Alcaldes del Mediterrani advoquen per ciutats innovadores capaces d'atraure talent i ser sostenibles

Com seran les ciutats mediterrànies del futur? Més innovadores, més capaces d'atraure talents i el repte de les quals serà atendre la demanda de vivendes perquè "molta gent" vol vindre a viure a este territori.

L'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i l'alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo, han coincidit en la seua intervenció en el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani; en el qual també ha intervingut Miguel Barceló, president de Fractalogy Cosulting, així com Ramón Gras, urbanista, investigador en Ciència de les Ciutats en la Universitat de Harvard i fundador d'Aretian Urban Analytics and Design, startup incubada en Harvard Innovation Lab. Esta taula redona ha sigut moderada per José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga.

PI Studio

L'alcaldessa de Cartagena, que ha avançat que té previst aprovar esta setmana el nou Pla general d'ordenació urbana, ha destacat també el paper vertebrat del corredor mediterrani. Segons l'alcaldessa de Cartagena, la gent busca les ciutats mediterrànies per la qualitat de vida, pel seu passat i història, encara que també per la seua capacitat per a innovar i dinamisme. “Tenim la sort que les ciutats mediterrànies també reben grans transferències de coneixements de les universitats i de les empreses”, ha puntualitzat. També ha advocat per un turisme sostenible. "Estem en este procés de canvi. I ha demanat un millor finançament", ha afegit.

La Ciutat Mediterrània del Futur

A esta trobada també ha acudit Salvador Moreno Peralta, urbanista i arquitecte, que ha comentat que la globalització ha alterat els plans de les ciutats en la seua capacitat d'atraure talent. "Totes les províncies de l'arc mediterrani poden ser ciutats globals del món. Que cooperen en mercats globals", ha dit este expert en urbanisme.

En opinió de Ramón Gras, fan falta nous models d'urbanisme vinculats al món del coneixement. Segons este arquitecte, hi ha fins a una desena de models de ciutats. Gras ha posat l'exemple d'eficiència d'algunes ciutats del mediterrani com Barcelona, entre altres, en termes d'eficiència de la morfologia de les ciutats, la qualitat de vida de les persones o els equipaments d'hospitals o centres educatius. “Augmenta el benefici de la gent i s'estalvia també en termes financers”.

Atraure talent i inversions

Per a Miguel Barceló, que va participar en la remodelació d'un dels districtes de Barcelona, ha destacat que els models d'èxit d'una ciutat es poden imitar en altres territoris. També ha ressaltat la situació de Màlaga. En la seua opinió, les ciutats del Mediterrani han de ser capaces d'atraure talent, i per a això han d'atraure inversions.

A més, considera que cal aconseguir ciutats “vibrants” i “atractives”, la qual cosa requerix un urbanisme nou propi del segle XXI que requerix una ciutat compacta capaç d'atraure vivendes residencials i amb equipaments, com ara parcs tecnològics i d'innovació. Ha advocat per ciutats que s'especialitzen. I això requerix sostenibilitat.

