Els centres de la comarca compartixen les seues experiències en valencià

La Coordinadora d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre (Cevcam) organitza per tercer any consecutiu les jornades didàctiques Compartint Experiències, que tindran lloc a principis de la setmana que ve a Estivella, seu el passat curs de la Trobada d’Escoles en Valencià. Serà concretament a la Casa de Cultura l'1 i el 2 de juliol en una iniciativa que compta amb la certificació del Cefire de Sagunt.

L'objectiu d'estes jornades és animar el professorat de la comarca a compartir el que es fa a les aules. Després d'un curs marcat per la implantació de l'última Llei d'educació, s'han triat com a temes vertebradors les situacions d'aprenentatge i les metodologies actives.

Una activitat de la coordinadora comarcal. / Levante-EMV

Entre les ponents es troba Ana Pitarch Badal amb Girem la truita! El nou paradigma que proposa la LOMLOE i la seua aplicació a l’aula.

Centres participants

Els centres que mostraran les seues experiències són el CEIP Serra Calderona de Gilet amb Gamifica la teua aula; el CEIP Braçal d'Estivella amb El poble somriu: Projecte multidisciplinar; el CEIP Sant Vicent Ferrer amb Les caixes d’aprenentatge com a recurs DUA; l'IES María Moliner del Port de Sagunt amb Contracorrent-Radio; l'IES La Vall de Segó de Benifairó amb Rutes literàries per la Vall de Segó; el CEIP Mediterráneo del Port amb Obrim les portes a la comunitat educativa; el CEIP Baladre amb Inclusió i gamificació en les situacions d’aprenentatge; l'IES Clot del Moro amb Coeduquem al Clot: transitant cap als banys neutres; així com el CRA Benavites-Quart amb Docència compartida. Una oportunitat per compartir aprenentatges i mirades diferents.

