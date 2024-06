La Federació es reunix demà amb la FIFA per a salvar el Mundial 2030

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) continua treballant molt intensament perquè tots els seus projectes esportius es consoliden, més enllà del soroll provocat per la petició del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) d'inhabilitar per sis anys Pedro Rocha

El president està a Espanya, només es desplaça puntualment als partits de la selecció, abordant totes les qüestions federatives, i una de les principals és mantindre l'excel·lent relació amb la FIFA i la UEFA.

Com a teló de fons principal està que la seu principal del Mundial 2030 a Espanya no córrega perill degut a les ingerències del Govern, cosa que no tolera per a res la FIFA.

El màxim organisme del futbol mundial podria, fins i tot, arribat a un cas extrem, retirar la seu espanyola per a entregar-li-la a un altre país per a organitzar la Copa del Món amb Portugal i el Marroc.

Les ingerències governamentals estan molt mal vistes tant per FIFA i UEFA i hi ha precedents de sancions a altres països per haver-se produït.

Un altre tarannà amb Rocha

Ara com ara, el bon fer de la Federació des de l'arribada de Pedro Rocha està evitant mals majors. El tarannà ha canviat molt respecte a l'època de Luis Rubiales al capdavant, i això és molt valorat pels dos ens internacionals.

El millor exemple que la UEFA, per citar-ne un cas, vol evitar que la política es mescle amb el futbol es va viure el dilluns en la llotja de Düsseldorf. Vicente del Bosque, com a representant del Govern, va ser col·locat en la tercera fila de seients, mentres que Pedro Rocha va estar en la primera al costat d'un vicepresident de la FIFA.

Esta fluida relació es posarà este dijous de nou de manifest amb la cimera telemàtica que demà dijous mantindran per a remar tots a favor que l'aspecte esportiu prevalga sobre interessos polítics.

Per la seua banda, el Consell Superior d'Esports ha de decidir en els pròxims dies si inhabilita Rocha pels motius argumentats pel TAD, basats en el fet que suposadament es va excedir de les seues funcions.

La gestora havia d'actuar

La Federació sempre ha defés que Rocha va actuar davant les necessitats urgents que requeria l'òrgan rector del futbol espanyol quan era comandat per la Junta Gestora fins que l'actual president fora nomenat com a tal, cosa que va ocórrer per ser l'únic candidat que va aconseguir els avals suficients.

L'RFEF té ara a Rocha com a mandatari amb plens poders abans que al setembre arranque un altre procés electoral per a renovar tota l'Assemblea, i llavors pot sorgir un altre escenari en funció de qui siga el guanyador.

De moment, la Federació amb Rocha ja de president electe ha aconseguit una cosa molt important, com és pacificar la relació amb LaLiga i acabar amb els molts anys de disputes entre Luis Rubiales i Javier Tebas. El futbol espanyol s'ha tornat a unir i això la UEFA i la FIFA també ho tenen en compte.

Suscríbete para seguir leyendo