L'OTAN tria Rutte com a pròxim secretari general

El primer ministre en funcions de Països Baixos, Mark Rutte, serà el pròxim secretari general de l'OTAN, tal com van acordar este dimecres els ambaixadors dels 32 països de l'Aliança Atlàntica.

El Consell de l'Atlàntic Nord, el principal òrgan de presa de decisions de l'OTAN, va decidir nomenar Rutte com el pròxim secretari general de l'organització per a succeir Jens Stoltenberg, que porta deu anys en el càrrec, va informar l'aliança en un comunicat.

Rutte assumirà les seues funcions com a secretari general a partir del pròxim 1 d'octubre, quan expire el mandat del polític noruec. "Acull amb gran satisfacció l'elecció de Mark Rutte com el meu successor per part dels aliats de l'OTAN", va indicar Stoltenberg a través d'un missatge en la xarxa social X.

Stoltenberg va definir Rutte com un "autèntic transatlantista, un líder fort i un creador de consens". "Li desitge molt èxit mentres continuem enfortint l'OTAN. Sé que deixe l'OTAN en bones mans", va concloure.

La setmana passada el president romanés, Klaus Iohannis, va retirar la seua candidatura a dirigir l'OTAN i va deixar Rutte, que ja tenia el suport de la resta d'aliats, com a únic aspirant.

En tot cas, era necessari que el Consell de l'Atlàntic Nord formalitzara la decisió de nomenar Rutte, cosa que ha fet en la reunió que van convocar els ambaixadors aliats per a hui.

A continuació, s'espera que la decisió siga ratificada pels líders de l'Aliança en la cimera que celebraran del 9 a l'11 de juliol a Washington.

Mantindre l'OTAN com a “pedra angular” de la seguretat col·lectiva

El liberal neerlandés va celebrar el seu nomenament com “un tremend honor” i va prometre que, amb el seu lideratge, l'Aliança “continuarà sent la pedra angular de la nostra seguretat col·lectiva”.

En una breu reacció a la seua designació com a nou cap de l'Aliança, Rutte va assegurar que el seu càrrec és “una responsabilitat que no prendrà a la lleugera” i es va mostrar honrat que l'organització haja “confiat” en ell com a substitut del noruec Jens Stoltenberg.

Suscríbete para seguir leyendo