Mazón frena la Llei de finançament de Compromís

Mazón ha frenat la proposta de modificació de llei de finançament de Compromís. Després de l'entesa enfront del Govern de Sánchez escenificada en esta matèria en la reunió de finals de maig entre el president Carlos Mazón i el síndic de Compromís, Joan Baldoví, es donava per fet que el PP permetria la tramitació de la proposició de llei de “Tracte Just” que impulsen els valencianistes, que esta setmana es pren en consideració en les Corts. És un text per a reclamar al Congrés la reforma del sistema de finançament, la creació d'un fons d'anivellament i la regularització del deute històric de les comunitats autònomes. No obstant això, a 24 hores de la votació, ara mateix el vot decisiu del PP -que es donava per favorable a tramitar este text- està en l'aire.

“No l'hem decidit [el sentit del vot] perquè compartim els objectius, però no l'instrument ni el text”, ha dit este matí el portaveu del PP, Miguel Barrachina, abans del ple que debatrà esta jornada diverses de les lleis impulsades per PP i Vox, com la de Llibertat Educativa. Caldrà veure si el PP bloqueja la norma o s'absté i deixa que es tramite.

“És la quarta vegada que Compromís proposa el mateix text de forma quasi idèntica. Compartim els 3 objectius: nou sistema de finançament, fons d'anivellament mentres arriba, i condonació del deute. Però els 8 fulls estan replets d'ineficiències. El sentit del vot no està decidit”, ha insistit Barrachina.

Un informe d'Hisenda

Les ineficiències a les quals es referix el PP estan assenyalades en un informe de la Conselleria d'Hisenda, conegut a escasses hores de la votació, i en el qual s'aconsella rebutjar a les Corts la proposta de Compromís, ja que probablement la Mesa del Congrés la inadmetria. A més de citar incoherències i incorreccions en el text, s'afig que tindria un cost extra per a l'Estat d'entre 11.400 i quasi 13.000 milions, amb la qual cosa no passaria el filtre de les Corts Generals.

Els dubtes d'última hora del PP han molestat a Compromís. “El president Mazón em va dir que la deixaria tramitar. Si no la deixa tramitar, estaria faltant a la seua paraula”, ha assenyalat Baldoví. El síndic ha centrat les seues crítiques en el Consell i la titular d'Hisenda després d'este informe. “Em sorprén que en un any la consellera no haja fet res [sobre la reforma del model de finançament] més enllà d'opinar sobre una llei de Compromís. Els governs han de proposar. Si hi ha deficiències, que es tramite i que s'esmenen, però fem passos avant. Si voten en contra, quin és el pla B, culpar el Govern? El text va en la línia del que han dit els experts, hem fet les correccions respecte a iniciatives anteriors”, ha afegit. Cal recordar que el cap del Consell va fixar la posició de la Generalitat en un article d'opinió publicat en este diari la setmana passada.

Els socialistes, a favor

Igualment, Baldoví ha apuntat: “No coneixem cap proposta d'este govern entorn del model de finançament, més enllà de les declaracions del senyor Mazón. Fem este pas per a fer la faena que el Govern no està fent”. I ha apuntat: “Va en la línia del que han dit la comissió d'experts i les excepcions del mateix Consell a les nostres lleis. Va en la línia de tot el que defén la plataforma per un finançament just”.

Qui sí que ha garantit el suport a esta proposta de llei és el PSPV. Hi havia uns certs dubtes, ja que, en última instància, esta proposta arribaria al Congrés generant incomoditat en les files socialistes. El síndic José Muñoz ha anunciat: “Els socialistes votarem a favor perquè s'admeta a tràmit el seu debat. El Grup Socialista treballarem el text i per a aportar el nostre model de finançament i plantejament, el qual és el mateix i inamovible des de fa 10 anys governe qui governe". A més, afig: “Exigim a Mazón que ens diga quin model de finançament defén per a la Comunitat Valenciana, perquè de moment només sabem que el que planteja és tindre més competències legislatives en matèria d'IVA per a fer dúmping fiscal anant en contra de totes les opinions dels experts”.

