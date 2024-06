Torrent i Colòmbia estrenyen llaços

L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha rebut hui a l'Ajuntament de Torrent la cònsol general de Colòmbia a València, Gillian Maghmud, amb un grup de colombians residents a la capital de l'Horta Sud.

La trobada ha servit per a establir una línia de comunicació directa entre l'ajuntament i la comunitat colombiana a Torrent, que supera les 1.500 persones. L'objectiu és acostar les institucions a este nombrós col·lectiu, de manera que puguen integrar-se millor a la ciutat de Torrent, la seua nova casa.

L'alcaldesa i la cònsol xarren amb els veïns en el saló de plens. / A.T.

Durant la reunió, s'han abordat diversos temes d'interés per a la comunitat colombiana, com l'accés a l'educació, la sanitat, l'ocupació i la vivenda. També s'ha parlat de la importància de la cultura i les tradicions colombianes, i de com poden ser un element enriquidor per a la ciutat de Torrent, així com la seua integració en la cultura espanyola, valenciana i torrentina.

Folgado ha destacat el compromís de l'Ajuntament de Torrent amb la integració de tots els col·lectius que viuen a la ciutat. "Torrent és una ciutat diversa i multicultural, per això, volem que tots els veïns que venen a treballar i a enriquir la nostra ciutat se senten benvinguts, acollits i integrats", ha afirmat.

La trobada ha servit per a establir les bases per a futures accions de col·laboració entre l'Ajuntament de Torrent i la comunitat colombiana, difusió de la cultura colombiana a Torrent i, també, que estos coneguen millor els servicis que oferix el consistori torrentí a tots els ciutadans, en molts casos desconeguts per a les persones que arriben a la ciutat.

