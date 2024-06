Acord per a promoure el turisme cultural a la Comunitat Valenciana

L’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (HOSBEC) i el Centre d’Art Hortensia Herrero han firmat un acord marc de col·laboració per a promoure el turisme i augmentar el flux de visitants al museu. Este conveni se subscriu sota el compromís de les dos institucions amb el desenvolupament cultural, econòmic i el d’un turisme integrador amb els nostres valors culturals i sostenibles a la regió.

En el marc d’este acord, HOSBEC i el Centre d’Art Hortensia Herrero col·laboraran a través d’una sèrie d’iniciatives conjuntes que inclouen la promoció creuada de servicis i la difusió, per part d’HOSBEC, dels servicis que es presten des del centre d’art situat al carrer de la Mar de València per a incentivar les visites al museu i el coneixement de les activitats culturals que es desenvolupen, amb l’objectiu últim d’enriquir l’experiència dels turistes que visiten la ciutat, a través de la prescripció i el repartiment de fullets informatius.

“Des de la Fundació Hortensia Herrero estem molt satisfets per este conveni, que ens ajudarà a continuar donant a conéixer el contingut i activitats que es desenvolupen al Centre d’Art Hortensia Herrero. Per a això, què millor que comptar amb un soci com HOSBEC, absolutament estratègic i clau per al turisme de la Comunitat Valenciana. Pensem que és important promoure el turisme sostenible, respectuós amb la ciutat, i amb un contingut cultural de qualitat”, explica Alejandra Silvestre, directora de la Fundació Hortensia Herrero.

“Des d’HOSBEC considerem que un dels pilars fonamentals del turisme a València, juntament amb la gastronomia, és la nostra herència cultural, la qual no passa desapercebuda per als més de dos milions de turistes que ens van visitar en 2023, els quals troben la difusió d’activitats i llocs culturals de referència en les recepcions dels hotels. Per això, este acord amb el Centre d’Art Hortensia Herrero és important per a fer valdre, més si cap, el patrimoni cultural que oferix la ciutat de València i la gran labor de mecenatge i conservació d’este que està exercint la Fundació Hortensia Herrero”, destaca Javier Vallés, vicepresident d’HOSBEC.

